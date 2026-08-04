SuKarne, la mayor exportadora de carne de México, analizaría su venta por más de 2 mil millones de dólares a posibles compradores extranjeros, informaron fuentes cercanas a la operación.

Acorde con lo informado, SuKarne, que dirige Jesús Vizcarra Calderón, se encuentra en una fase inicial de venta, coordinada por las financieras Rabobank y BBVA.

Sin embargo, SuKarne, así como las instituciones financieras involucradas, han evitado confirmar la venta de la empresa mexicana fundada en Culiacán.

SuKarne, mayor exportadora de carne de México, analiza su venta (@SuKarne)

Venta de SuKarne estaría en fase inicial

De acuerdo con Reforma, la empresa SuKarne, con sede en Culiacán, Sinaloa, ha comenzado a evaluar alternativas estratégicas, entre ellas una posible venta de la compañía por más de 2 mil millones de dólares.

El supuesto proceso aún está en una fase inicial, lo que implica que por ahora no hay una decisión definitiva sobre la venta de la empresa mexicana de productos cárnicos.

SuKarne, fundada en 1969 en Culiacán, Sinaloa, es actualmente dirigida por Jesús Vizcarra Calderón, quien funge como presidente del consejo, director general y principal accionista de la empresa mexicana.

La compañía destaca como un importante en la industria, ya que concentra cerca del 75% de las exportaciones mexicanas de carne y cuenta con presencia en más de 13 países y 4 continentes.

SuKarne, mayor exportadora de carne de México, analiza su venta (@SuKarne)

SuKarne no ha confirmado la venta por 2 mil millones de dólares

En medio de los rumores, las empresas involucradas en la posible venta de SuKarne no han confirmado que se esté evaluando el proceso de compra en el mercado internacional.

SuKarne incluso emitió un comunicado el 3 de agosto de 2026 para señalar que mantiene su estrategia de crecimiento a largo plazo y que evalúa “distintas alternativas para generar mayor valor y fortalecer su crecimiento y expansión”.

La empresa reiteró que sigue centrada en ejecutar su estrategia de negocio y que solo comunicará al mercado cuando haya algún hecho relevante que deba darse a conocer.