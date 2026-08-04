Minnesota vs FC Juárez se miden en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este martes 4 de agosto a 18:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Minnesota vs FC Juárez

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Field

Transmisión: Apple TV

Minnesota vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El martes 4 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 con el partido Minnesota vs FC Juárez.

Minnesota vs FC Juárez: Horario y canal para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El partido Minnesota vs FC Juárez podrá verse a las 18:30 horas a través de Apple TV.

Partido: Minnesota vs FC Juárez

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Field

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan Minnesota y FC Juárez a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

FC Juárez llega sin entrenador a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, luego de que Pedro Caixinha fue cesado tras sumar tres derrotas en la Liga MX.

El Minnesota es décimo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 24 puntos tras empatar 1-1 con el San Diego FC.