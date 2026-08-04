Minnesota vs FC Juárez se miden en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este martes 4 de agosto a 18:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Minnesota vs FC Juárez
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Field
- Transmisión: Apple TV
Minnesota vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El martes 4 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 con el partido Minnesota vs FC Juárez.
Minnesota vs FC Juárez: Horario y canal para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El partido Minnesota vs FC Juárez podrá verse a las 18:30 horas a través de Apple TV.
- Partido: Minnesota vs FC Juárez
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Field
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Minnesota y FC Juárez a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
FC Juárez llega sin entrenador a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, luego de que Pedro Caixinha fue cesado tras sumar tres derrotas en la Liga MX.
El Minnesota es décimo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 24 puntos tras empatar 1-1 con el San Diego FC.