LAFC vs Chivas se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.
LAFC vs Chivas: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido LAFC vs Chivas es victoria del club de la MLS por 2-0, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: LAFC 2-0 Chivas.
LAFC vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
LAFC vs Chivas se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Vancouver Whitecaps vs Atlante: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
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Columbus Crew vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup
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Tigres vs Real Salt Lake: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
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Minnesota vs FC Juárez: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
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Charlotte FC vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup
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Cincinnati vs Pachuca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup
LAFC
- Portero: Hugo Lloris
- Defensas: Ryan Hollingshead, Ryan Porteous, Aaron Long y Yevhen Cheberko
- Mediocampistas: Mathieu Choinière, Eddie Segura y Timothy Tillman
- Delanteros: Jacob Shaffelburg, Son Heung-min y Denis Bouanga
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre y José Castillo
- Mediocampistas: Luis Romo, Bryan González, Rubén González, Brian Gutiérrez y Jordan Carrillo
- Delanteros: Roberto “Piojo” Alvarado y Armando González
LAFC vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
LAFC vs Chivas cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a las 20:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: LAFC vs Chivas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: BMO Stadium
- Transmisión: Apple TV