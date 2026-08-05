LAFC vs Chivas se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.

LAFC vs Chivas: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido LAFC vs Chivas es victoria del club de la MLS por 2-0, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: LAFC 2-0 Chivas.

LAFC vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

LAFC vs Chivas se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

LAFC

Portero: Hugo Lloris

Defensas: Ryan Hollingshead, Ryan Porteous, Aaron Long y Yevhen Cheberko

Mediocampistas: Mathieu Choinière, Eddie Segura y Timothy Tillman

Delanteros: Jacob Shaffelburg, Son Heung-min y Denis Bouanga

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre y José Castillo

Mediocampistas: Luis Romo, Bryan González, Rubén González, Brian Gutiérrez y Jordan Carrillo

Delanteros: Roberto “Piojo” Alvarado y Armando González

LAFC vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026. (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

LAFC vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

LAFC vs Chivas cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a las 20:30 horas. Transmite Apple TV.