La Selección Mexicana ya definió su lista de convocados para afrontar la serie de cuartos de final de la Nations League de Concacaf frente a Jamaica, en una eliminatoria clave para las aspiraciones del equipo nacional.

Rafael Márquez apostó por una combinación de futbolistas consolidados y jóvenes talentos que militan tanto en la Liga MX como en el extranjero.

La convocatoria incluye regresos importantes y algunas sorpresas, en un momento en el que el estratega busca obtener sus primeros triunfos oficiales al frente del combinado tricolor.

Entre los convocados destacan Armando González, Julián Quiñones y Santiago Giménez, delanteros que juegan en el extranjero.

Rafael Márquez presentó la convocatoria de México para enfrentar a Jamaica en la Nations League

A continuación te compartimos la lista completa de convocados por Rafa Márquez para integrar la Selección Mexicana frente a Jamaica en la Nations League:

Porteros

Raúl Rangel | Chivas Óscar García | León Álex Padilla | Athletic Club

Defensas

Rodrigo Huescas | Copenhague

Kevin Álvarez | América

César Montes | Lokomotiv Moscú

Johan Vásquez | Genoa

Israel Reyes | América

Jesús Orozco Chiquete | Cruz Azul

Diego Campillo | Chivas

Mateo Chávez | AZ Alkmaar

Jesús Gallardo | Toluca

Mediocampistas

Erik Lira | Cruz Azul

Luis Romo | Chivas

Erick Sánchez | América

Obed Vargas | Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo | Real Betis

Gilberto Mora | Tijuana

Andrés Montaño | Cruz Azul

Santiago Sandoval | Chivas

Delanteros

Santiago Giménez | FC Porto

Julián Quiñones | Al Qadsiah

Alexis Vega | Toluca

Roberto Alvarado | Chivas

Jesús Corona | Monterrey

Isaías Violante | América

Armando González | Olympiakos

Armando León | NK Osijek

La serie de eliminación directa inicia el sábado 14 de noviembre en Kingston, Jamaica, mientras que el martes 17 de noviembre se definirá el pase en el Estadio BBVA de Monterrey.

Rafael Márquez enfrenta su primer reto oficial al frente de México (Redacción SDPnoticias)

Los regresos en la convocatoria de México para enfrentar a Jamaica en la Nations League

Rafael Márquez busca su primera victoria al frente de la Selección Mexicana, e intentará que llegue en uno de los dos partidos oficiales de la Nations League ante Jamaica.

En ese sentido, el estratega mexicano sorprendió con el regreso de Jesús Tecatito Corona a la selección nacional, en la que también reaparece Rodrigo Huescas, del Copenhague, tras superar una lesión de rodilla.

El portero Álex Padilla, quien juega en el Athletic Club de LaLiga, volvió también a una concentración de la Selección Mexicana.

Julián Quiñones regresa a la Selección Mexicana (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

La sorpresa en la convocatoria de México para enfrentar a Jamaica en la Nations League

El delantero Armando León, quien milita en el futbol de Croacia, fue la gran sorpresa en la convocatoria de Rafael Márquez con México, ya que se trata de un jugador que no destacó en la Liga MX antes de emigrar a Europa.

Los que no sorprendieron al estar en el llamado, son César Montes y Julián Quiñones, piezas claves del Tri que se reintegran al grupo tras perderse la fecha FIFA anterior por molestias musculares.