La Selección Mexicana ya definió su lista de convocados para afrontar la serie de cuartos de final de la Nations League de Concacaf frente a Jamaica, en una eliminatoria clave para las aspiraciones del equipo nacional.
Rafael Márquez apostó por una combinación de futbolistas consolidados y jóvenes talentos que militan tanto en la Liga MX como en el extranjero.
La convocatoria incluye regresos importantes y algunas sorpresas, en un momento en el que el estratega busca obtener sus primeros triunfos oficiales al frente del combinado tricolor.
Entre los convocados destacan Armando González, Julián Quiñones y Santiago Giménez, delanteros que juegan en el extranjero.
Rafael Márquez presentó la convocatoria de México para enfrentar a Jamaica en la Nations League
A continuación te compartimos la lista completa de convocados por Rafa Márquez para integrar la Selección Mexicana frente a Jamaica en la Nations League:
Porteros
- Raúl Rangel | Chivas
- Óscar García | León
- Álex Padilla | Athletic Club
Defensas
- Rodrigo Huescas | Copenhague
- Kevin Álvarez | América
- César Montes | Lokomotiv Moscú
- Johan Vásquez | Genoa
- Israel Reyes | América
- Jesús Orozco Chiquete | Cruz Azul
- Diego Campillo | Chivas
- Mateo Chávez | AZ Alkmaar
- Jesús Gallardo | Toluca
Mediocampistas
- Erik Lira | Cruz Azul
- Luis Romo | Chivas
- Erick Sánchez | América
- Obed Vargas | Atlético de Madrid
- Álvaro Fidalgo | Real Betis
- Gilberto Mora | Tijuana
- Andrés Montaño | Cruz Azul
- Santiago Sandoval | Chivas
Delanteros
- Santiago Giménez | FC Porto
- Julián Quiñones | Al Qadsiah
- Alexis Vega | Toluca
- Roberto Alvarado | Chivas
- Jesús Corona | Monterrey
- Isaías Violante | América
- Armando González | Olympiakos
- Armando León | NK Osijek
La serie de eliminación directa inicia el sábado 14 de noviembre en Kingston, Jamaica, mientras que el martes 17 de noviembre se definirá el pase en el Estadio BBVA de Monterrey.
Los regresos en la convocatoria de México para enfrentar a Jamaica en la Nations League
Rafael Márquez busca su primera victoria al frente de la Selección Mexicana, e intentará que llegue en uno de los dos partidos oficiales de la Nations League ante Jamaica.
En ese sentido, el estratega mexicano sorprendió con el regreso de Jesús Tecatito Corona a la selección nacional, en la que también reaparece Rodrigo Huescas, del Copenhague, tras superar una lesión de rodilla.
El portero Álex Padilla, quien juega en el Athletic Club de LaLiga, volvió también a una concentración de la Selección Mexicana.
La sorpresa en la convocatoria de México para enfrentar a Jamaica en la Nations League
El delantero Armando León, quien milita en el futbol de Croacia, fue la gran sorpresa en la convocatoria de Rafael Márquez con México, ya que se trata de un jugador que no destacó en la Liga MX antes de emigrar a Europa.
Los que no sorprendieron al estar en el llamado, son César Montes y Julián Quiñones, piezas claves del Tri que se reintegran al grupo tras perderse la fecha FIFA anterior por molestias musculares.