Te contamos quiénes fueron los ganadores de los Latin Grammy 2026. Acá la lista completa por categoría.

Hoy jueves 12 de noviembre se celebraron los Latin Grammy 2026 desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El evento premier arrancó a las 2 de la tarde (tiempo de México), donde se entregaron los primeros premios a lo mejor de la música latina.

Mientras que la ceremonia principal iniciará en punto de las 7 de la noche, después de la alfombra roja.

Latin Grammy 2026 (Latin Grammy 2026)

Ganadores de los Latin Grammy 2026: lista completa por categoría

Los Latin Grammy 2026 empezaron a dar conocer a los ganadores en sus 60 categorías.

A continuación, los galardonados durante la ceremonia de premiación: