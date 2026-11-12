Te contamos quiénes fueron los ganadores de los Latin Grammy 2026. Acá la lista completa por categoría.

Hoy jueves 12 de noviembre se celebraron los Latin Grammy 2026 desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El evento premier arrancó a las 2 de la tarde (tiempo de México), donde se entregaron los primeros premios a lo mejor de la música latina.

Mientras que la ceremonia principal iniciará en punto de las 7 de la noche, después de la alfombra roja.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2026 en México?
Latin Grammy 2026 (Latin Grammy 2026)

Ganadores de los Latin Grammy 2026: lista completa por categoría

Los Latin Grammy 2026 empezaron a dar conocer a los ganadores en sus 60 categorías.

A continuación, los galardonados durante la ceremonia de premiación:

  1. Grabación del Año
  2. Álbum del Año
  3. Canción del Año
  4. Mejor Nuevo Artista
  5. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
  6. Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
  7. Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
  8. Mejor Álbum Pop Tradicional: Yo Canto 2 – Laura Pausini
  9. Mejor Canción Pop (Premio a los compositores): La Perla – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
  10. Mejor Interpretación de Música Electrónica: Beto’s Horns – Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again
  11. Mejor Interpretación Urbana: Gil – Milo J featuring Trueno
  12. Mejor Interpretación Reggaeton: Verano Rosa – Karol G ft. Feid
  13. Mejor Álbum de Música Urbana
  14. Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Antisistema – J Noa & Trooko
  15. Mejor Canción Urbana (Premio a los compositores): Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee
  16. Mejor Álbum de Rock: Shine – Fito Paez
  17. Mejor Canción de Rock: Ego – The Warning
  18. Mejor Álbum de Pop/Rock
  19. Mejor Canción Pop/Rock: Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting
  20. Mejor Álbum de Música Alternativa: LUX (Complete Works) – Rosalía
  21. Mejor Canción Alternativa (Premio a los compositores): Ante la duda, baila – Jorge Drexler
  22. Mejor Álbum de Salsa: El Alma En Clave – Luis Enrique
  23. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives
  24. Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: Chula – Techy
  25. Mejor Álbum Tropical Tradicional: Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa
  26. Mejor Canción Tropical: Nombre y Apellido – Luis Enrique, De La Ghetto / Realidad-Es – Grupo Niche
  27. Mejor Álbum Cantautor: Taracá – Jorge Drexler
  28. Mejor Canción Cantautor: Dime – Silvana Estrada
  29. Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: La Fernández – Camila Fernández
  30. Mejor Álbum de Música Banda: Piedras A La Luna – Eden Muñoz
  31. Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido
  32. Mejor Álbum de Música Norteña: Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
  33. Mejor Canción Regional Mexicana (Premio a los compositores): No Capea – Xavi, Grupo Frontera
  34. Mejor Álbum Instrumental: A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
  35. Mejor Álbum Folclórico: La Vida Era Más Corta – Milo J
  36. Mejor Álbum de Tango: Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla
  37. Mejor Álbum de Música Flamenca: POPULAR – Yerai Cortés
  38. Mejor Canción de Raíces (Premio a los compositores): El tambor chico – Jorge Drexler & Rueda De Candombe
  39. Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba
  40. Mejor Álbum Cristiano (En Español): Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
  41. Mejor Álbum Cristiano (En Portugués): Betel (Ao Vivo) – Eli Soares
  42. Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa
  43. Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: CARRANCA – Urias
  44. Mejor Álbum de Samba/Pagode: 50 Anos De Carreira – Leci Brandão
  45. Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña: Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
  46. Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa: Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores de Emicida
  47. Mejor Álbum de Música Sertaneja: Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
  48. Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
  49. Mejor Canción en Lengua Portuguesa: Viver e morrer de amor na América Latina – Johnny Hooker & Ney Matogrosso
  50. Mejor Álbum de Música Infantil: Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez
  51. Mejor Álbum de Música Clásica: Odyssey – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela
  52. Mejor Obra/Composición Clásica: Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) – Richard Scofano
  53. Mejor Música para Medios Visuales: O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza
  54. Mejor Arreglo: Dando Y Dando – Luis Enrique
  55. Mejor Diseño de Empaque: La Vida Era Más Corta – Milo J
  56. Compositor del Año: Sara Schell por A La Niña Que Fui (Kany García); Ahí Estabas Tú (Fonseca); Barco De Papel (Fonseca); Bendito (Rawayana); Si Te Vas (J Balvin, Jay Wheeler); Vas A Quedarte (Diego Torres, Manuel Carrasco)
  57. Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Lux (Complete Works) – Rosalía
  58. Productor del Año: Edgar Barrera
  59. Mejor Video Musical Versión Corta: Sauvignon Blanc (Official Video) – Rosalía
  60. Mejor Video Musical Versión Larga: FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso