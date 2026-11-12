Te contamos quiénes fueron los ganadores de los Latin Grammy 2026. Acá la lista completa por categoría.
Hoy jueves 12 de noviembre se celebraron los Latin Grammy 2026 desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
El evento premier arrancó a las 2 de la tarde (tiempo de México), donde se entregaron los primeros premios a lo mejor de la música latina.
Mientras que la ceremonia principal iniciará en punto de las 7 de la noche, después de la alfombra roja.
Ganadores de los Latin Grammy 2026: lista completa por categoría
Los Latin Grammy 2026 empezaron a dar conocer a los ganadores en sus 60 categorías.
A continuación, los galardonados durante la ceremonia de premiación:
- Grabación del Año
- Álbum del Año
- Canción del Año
- Mejor Nuevo Artista
- Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
- Mejor Álbum Pop Tradicional: Yo Canto 2 – Laura Pausini
- Mejor Canción Pop (Premio a los compositores): La Perla – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
- Mejor Interpretación de Música Electrónica: Beto’s Horns – Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again
- Mejor Interpretación Urbana: Gil – Milo J featuring Trueno
- Mejor Interpretación Reggaeton: Verano Rosa – Karol G ft. Feid
- Mejor Álbum de Música Urbana
- Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Antisistema – J Noa & Trooko
- Mejor Canción Urbana (Premio a los compositores): Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee
- Mejor Álbum de Rock: Shine – Fito Paez
- Mejor Canción de Rock: Ego – The Warning
- Mejor Álbum de Pop/Rock
- Mejor Canción Pop/Rock: Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting
- Mejor Álbum de Música Alternativa: LUX (Complete Works) – Rosalía
- Mejor Canción Alternativa (Premio a los compositores): Ante la duda, baila – Jorge Drexler
- Mejor Álbum de Salsa: El Alma En Clave – Luis Enrique
- Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives
- Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: Chula – Techy
- Mejor Álbum Tropical Tradicional: Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa
- Mejor Canción Tropical: Nombre y Apellido – Luis Enrique, De La Ghetto / Realidad-Es – Grupo Niche
- Mejor Álbum Cantautor: Taracá – Jorge Drexler
- Mejor Canción Cantautor: Dime – Silvana Estrada
- Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: La Fernández – Camila Fernández
- Mejor Álbum de Música Banda: Piedras A La Luna – Eden Muñoz
- Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido
- Mejor Álbum de Música Norteña: Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
- Mejor Canción Regional Mexicana (Premio a los compositores): No Capea – Xavi, Grupo Frontera
- Mejor Álbum Instrumental: A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
- Mejor Álbum Folclórico: La Vida Era Más Corta – Milo J
- Mejor Álbum de Tango: Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla
- Mejor Álbum de Música Flamenca: POPULAR – Yerai Cortés
- Mejor Canción de Raíces (Premio a los compositores): El tambor chico – Jorge Drexler & Rueda De Candombe
- Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba
- Mejor Álbum Cristiano (En Español): Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
- Mejor Álbum Cristiano (En Portugués): Betel (Ao Vivo) – Eli Soares
- Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa
- Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: CARRANCA – Urias
- Mejor Álbum de Samba/Pagode: 50 Anos De Carreira – Leci Brandão
- Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña: Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
- Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa: Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores de Emicida
- Mejor Álbum de Música Sertaneja: Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
- Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
- Mejor Canción en Lengua Portuguesa: Viver e morrer de amor na América Latina – Johnny Hooker & Ney Matogrosso
- Mejor Álbum de Música Infantil: Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez
- Mejor Álbum de Música Clásica: Odyssey – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela
- Mejor Obra/Composición Clásica: Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) – Richard Scofano
- Mejor Música para Medios Visuales: O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza
- Mejor Arreglo: Dando Y Dando – Luis Enrique
- Mejor Diseño de Empaque: La Vida Era Más Corta – Milo J
- Compositor del Año: Sara Schell por A La Niña Que Fui (Kany García); Ahí Estabas Tú (Fonseca); Barco De Papel (Fonseca); Bendito (Rawayana); Si Te Vas (J Balvin, Jay Wheeler); Vas A Quedarte (Diego Torres, Manuel Carrasco)
- Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Lux (Complete Works) – Rosalía
- Productor del Año: Edgar Barrera
- Mejor Video Musical Versión Corta: Sauvignon Blanc (Official Video) – Rosalía
- Mejor Video Musical Versión Larga: FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso