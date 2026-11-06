La ausencia de Henry Martín en la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en la Nations League ha generado cuestionamientos.

El delantero del América no apareció en la lista de Rafael Márquez y, aunque no existe una explicación oficial sobre su exclusión, el periodista Gibrán Araige planteó una posible razón relacionada con un episodio ocurrido durante su último llamado al Tricolor.

Comportamiento de Henry Martín habría molestado a Rafael Márquez

De acuerdo con el reportero de TUDN, Henry Martín habría manifestado su molestia después de enterarse de que no sería considerado ni siquiera entre los suplentes durante la pasada convocatoria de la Nations League.

Según esta versión, el atacante habría reclamado directamente a Javier Aguirre, con Rafael Márquez presente.

Gibran Araige considera que aquella situación pudo influir en la decisión del cuerpo técnico, especialmente si Rafael Márquez no tenía contemplado darle minutos al delantero en los próximos compromisos.

¿Cepillaron a Henry Martín por berrinche? Javier Aguirre lo habría dejado fuera por un reclamo (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

¿Henry Martín está fuera de los planes del Tricolor?

Por ahora, no existe información oficial que indique que Henry Martín haya quedado fuera de manera definitiva del proceso de la Selección Mexicana.

La posible discusión con Javier Aguirre podría haber influido en la decisión, según la interpretación de Gibrán Araige, pero no está confirmado su veto.