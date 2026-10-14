Raúl Jiménez será operado este viernes de la rodilla derecha, lesión por la que se perderá la Nations League con la Selección Mexicana.

El director de rendimiento de los Wolves, Phil Hayward, informó que Raúl Jiménez se enfrenta a un periodo prolongado de baja médica.

Tras los últimos análisis y conversaciones con varios especialistas, el delantero mexicano será operado de la rodilla el viernes y se espera que esté de baja hasta enero.

Esta operación provocará que Raúl Jiménez se pierda los cuartos de final de la Nations League, en los que México se medirá con Jamaica. en el mes de noviembre.

¿Cuál es la lesión de Raúl Jiménez?

Según el reporte de los Wolves, Raúl Jiménez se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda contra el Everton, razón por la que tendrá que ser operado.

Después de cuatro semanas de tratamiento, la lesión no respondió como se esperaba, así que se decidió que lo mejor era operar para reparar el ligamento.

Hemos consultado con varios especialistas en rodilla y hemos decidido que la mejor opción es operarlo para tener un control total de los plazos y saber con certeza cuándo volverá a jugar.” Phil Hayward, director de rendimiento de los Wolves

Aunque se podía esperar un poco más, se decidió hacer la cirugía el viernes en Londres, y luego tendrá alrededor de tres meses de rehabilitación antes de estar listo para volver a jugar.

Obviamente es muy decepcionante para todos nosotros, pero tenemos que mirar hacia adelante, realizar la cirugía y comenzar el proceso de rehabilitación lo antes posible para que vuelva al campo y ayude al equipo cuanto antes. Phil Hayward, director de rendimiento de los Wolves

El proceso de rehabilitación de Raúl Jiménez tras ser operado

El Wolverhampton señaló que tras la cirugía, las dos primeras semanas de rehabilitación, Raúl Jiménez trabajará los músculos para mantener su volumen.

Después de dos semanas, una vez superada la fase postoperatoria inicial, podrá progresar en el gimnasio y la piscina y comenzar a realizar actividades con carga completa alrededor de las cuatro semanas.