La cantante Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que se ha convertido en madre por primera vez tras dar a luz a una niña.

La artista compartió tiernas fotos junto a su bebé y un misterioso compañero, incluyendo una fotografía sosteniendo la mano de la recién nacida, otra acunándola con un atuendo de estampado animal y una última con tres pares de zapatillas Vans.

Aunque la intérprete pop-punk de 42 años de edad no ha revelado públicamente el nombre de su hija ni la identidad de su pareja actual, la noticia ha acaparado la atención mediática internacional.

Avril Lavigne anuncia que ya es mamá (Especial)

Avril Lavigne anuncia que ya es mamá (Especial)

Avril Lavigne anuncia que ya es mamá (Especial)

Avril Lavigne anunció por sorpresa el nacimiento de su hija con tiernas imágenes

Avril Lavigne anunció por sorpresa este 13 de noviembre el nacimiento de su primera hija a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

La noticia tomó al público desprevenido, ya que mantuvo tanto su embarazo como su relación amorosa en absoluto secreto.

La intérprete acompañó la noticia con la frase: “Our Mini F* ing Princess has arrived” (“Nuestra miniprincesa ha llegado”).

Avril Lavigne compartió una serie de fotografías que incluyen:

Una toma de la mano de la niña sostenida por Avril y su pareja. Una imagen de perfil donde Avril sostiene amorosamente a la recién nacida vestida con un atuendo con estampado de leopardo. Una fotografía en la que se observan tres pares de zapatillas Vans a cuadros (de hombre, de mujer y en tamaño bebé) alineadas sobre una patineta, rindiendo homenaje a su tradicional estilo skater.

La cantante ha decidido no revelar públicamente el nombre de la bebé ni la identidad de su pareja, a quien los medios se refieren por ahora como un “hombre misterioso”.

¿Qué se sabe sobre la pareja actual de Avril Lavigne?

Avril Lavigne llevaba varios meses alejada del foco mediático y de las redes sociales, donde no publicaba contenido desde octubre de 2025.

La cantante no ha revelado el nombre de su pareja ni ha confirmado públicamente una relación sentimental.

No se le había vinculado de forma oficial con nadie desde su separación del rapero Tyga a finales de 2023.

No obstante, algunos reportes recuerdan que en 2024 la cantante fue fotografiada en actitud cariñosa junto a un hombre no identificado a bordo de un barco en el Lago de Como, Italia.

En los últimos años, Avril Lavigne ha mantenido un equilibrio entre su carrera musical, sus presentaciones en vivo y el cuidado de su vida personal.

Tyga y Avril Lavigne (BANG Showbiz vía Reuters)

En 2024 lanzó el álbum recopilatorio Greatest Hits, con el que realizó una gira internacional (Greatest Hits Tour).

Además, ha registrado colaboraciones musicales como el sencillo Young & Dumb junto a la banda Simple Plan y el tema 77 con Billy Idol, manteniendo una presencia constante con más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Entre sus apariciones en directo destacan su concierto en el Madison Square Garden en mayo de 2025 -donde subió a su madre al escenario para agradecerle su apoyo-, su actuación en el festival When We Were Young en octubre de 2025 y una participación como artista sorpresa en la fiesta posterior a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Avril Lavigne ha hablado públicamente sobre cómo ha priorizado su salud física para gestionar las secuelas de la enfermedad de Lyme, con la que fue diagnosticada en 2014.