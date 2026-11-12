Jesús Owono, portero del Andorra decidirá cuándo volverá a jugar tras su choque con Jesús de Miguel, que provocó la muerte del delantero del Tenerife.

Carles Manso, entrenador del Andorra, compartió este jueves que dependerá de Owono tomar la decisión acerca de su futuro en el futbol profesional.

El estratega del Andorra destacó que, toda la plantilla ha estado atravesando un momento difícil tras la muerte de Jesús de Miguel, ocurrida después de un partido de segunda división en España la semana pasada.

Jesús Owondo enfrenta el momento rodeado de su familia y amigos

Jesús Owono sobrelleva el duro momento cerca de sus amigos íntimos y familiares, pero de acuerdo con el técnico del Andorra, el portero está muy lastimado por la situación.

Está muy tocado por la situación. Le daremos espacio para que se sienta libre para tomar cualquier decisión sobre querer volver, y cuándo". Carles Manso, entrenador del Andorra

El delantero de Tenerife Jesús de Miguel choca con el arquero de Andorra Jesús Owono (Sergio Méndez / Diario de Avisos via AP)

¿Cómo fue la muerte de Jesús de Miguel en la que estuvo involucrado Jesús Owono?

El pasado 2 de noviembre, durante el partido Andorra vs Tenerife, mientras Jesús de Miguel disputaba el balón en el mediocampo, el portero Jesús Owono lo golpeó en el pecho que le provocó un paro cardíaco y después la muerte.

La policía local abrió una investigación por un posible homicidio involuntario, debido a que las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, están sujetas a investigación judicial, aunque los fiscales ven poco probable que haya un proceso penal.