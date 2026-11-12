La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) de Estados Unidos alertó por una falla de seguridad en Outlook.

Se trata de una vulnerabilidad “de día cero” CVE-2026-124194 en Microsoft Office Outlook, la cual ya está siendo explotada y puede exponer datos de autenticación de los usuarios.

CISA alerta por falla de seguridad en Outlook; así funciona la vulnerabilidad

Microsoft detalló en un aviso de seguridad cómo funciona la vulnerabilidad en Outlook que confirmó CISA.

Los atacantes pueden mandar un mensaje para persuadir a la víctima para que lo abra en Outlook, provocando que la aplicación se conecte a una red controlada por los ciberdelincuentes, sin mostrar la advertencia sobre contenido externo.

Para que se logre explotar la vulnerabilidad, el usuario debe abrir el archivo malicioso y contar con una conexión a internet.

Gracias a esa conexión, se revela el hash NTLMv2 de las víctimas, además de sus datos de autenticación.

Alerta por falla de seguridad en Outlook: CISA confirma que ya está siendo explotada (Unsplash)

Los cuales pueden ser utilizados por los atacantes para suplantar la identidad de los usuarios.

Microsoft calificó la vulnerabilidad como “riesgo moderado”, con una puntuación CVSS de 6.5.

Se enmarca en la norma CWE-356 sobre el software que no obtiene aprobación del usuario previo realizar una acción considerada potencialmente peligrosa.

Productos que afectados por la vulnerabilidad en Outlook

Los productos afectados por la vulnerabilidad incluyen ediciones de 32 y 64 bits de:

Office LTSC 2021

Office LTSC 2024

Microsoft 365 Apps for Enterprise

Además de las compilaciones corregidas 16.0.14334.21048 para LTSC 2021 y la 16.0.17932.21140 para LTSC 2024.

Ante tal situación, los administradores deben priorizar ejecutar las actualizaciones de seguridad correspondientes.

Alerta por falla de seguridad en Outlook: CISA confirma que ya está siendo explotada (Unsplash)

CISA pone fecha límite para que vulnerabilidad en Outlook se arregle

La vulnerabilidad fue añadida por CISA en su catálogo KEV, la dependencia ha establecido el 24 de noviembre como fecha límite para que sea corregida.

Exigiendo a organizaciones que apliquen medidas de mitigación, analicen su exposición a Internet y que descontinúen productos afectados en caso de no encontrar soluciones.

Los administradores tendrán que identificar instalaciones de Office que ya están afectadas para implementar las correcciones, además de cotejar los números de compilación instalados.