Obed Vargas es un futbolista mexicano-estadounidense que ha llamado la atención por convertirse en una de las jóvenes promesas del fútbol de Norteamérica. Gracias a su talento, visión de juego y madurez dentro de la cancha, ha sido considerado una de las futuras figuras del fútbol mexicano.

¿Quién es Obed Vargas?

Obed Vargas es un futbolista profesional nacido en Alaska, Estados Unidos, de padres mexicanos originarios de Durango. Desde pequeño mostró interés por el futbol y comenzó a desarrollarse en academias juveniles hasta integrarse a las fuerzas básicas del Seattle Sounders.

Debutó profesionalmente en la Major League Soccer siendo todavía adolescente, convirtiéndose rápidamente en uno de los jugadores más jóvenes del club en disputar partidos oficiales. Su posición principal es mediocampista central, aunque también puede desempeñarse como volante defensivo gracias a su capacidad física, recuperación de balón y distribución de juego.

¿Qué edad tiene Obed Vargas?

Obed Vargas nació el 5 de agosto del 2005 en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 20 años.

¿Obed Vargas tiene esposa?

No, Obed Vargas no está casado; sin embargo, se desconoce si tiene pareja en la actualidad.

¿Qué signo zodiacal es Obed Vargas?

Al haber nacido el 5 de agosto, Obed Vargas es Leo, signo que se caracteriza por ser apasionado, creativo y líder.

¿Obed Vargas tiene hijos?

No, Obed Vargas no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como futbolista.

¿Qué estudió Obed Vargas?

Debido a que comenzó su carrera profesional desde muy joven, gran parte de su formación estuvo enfocada en el fútbol y en el desarrollo deportivo dentro de academias juveniles en Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Obed Vargas?

Hasta ahora, su trayectoria profesional ha estado enfocada completamente en el fútbol. Entre sus principales actividades destacan: