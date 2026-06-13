Shuto Machino es un delantero japonés que milita en el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga alemana, donde se ha consolidado como una de las promesas ofensivas más importantes del futbol de su país.

¿Quién es Shuto Machino?

Shuto Machino es un futbolista profesional japonés que se desempeña como delantero centro. Es reconocido por su capacidad para definir frente al arco, su juego aéreo y su habilidad para generar espacios en el ataque.

Comenzó su carrera en el futbol japonés, donde destacó por su rendimiento goleador antes de dar el salto al futbol europeo. Con la selección de Japón ganó el Campeonato de Asia Oriental (EAFF E-1) de 2022, torneo en el que también terminó como uno de los máximos anotadores.

Gracias a su crecimiento constante en Alemania y a sus actuaciones con el combinado nacional, se ha consolidado como una de las figuras emergentes del futbol japonés.

¿Qué edad tiene Shuto Machino?

Shuto Machino nació el 30 de septiembre de 1999 en Iga, prefectura de Mie, Japón. En 2026 tiene 26 años de edad.

¿Shuto Machino tiene pareja?

Hasta el momento no existe información pública confirmada sobre una pareja sentimental de Shuto Machino.

¿Qué signo zodiacal es Shuto Machino?

Shuto Machino nació el 30 de septiembre, por lo que pertenece al signo Libra. Signo asociado con la diplomacia, el equilibrio, la sociabilidad y la capacidad para trabajar en equipo.

¿Shuto Machino tiene hijos?

No existen registros públicos que indiquen que Shuto Machino tenga hijos.

La información disponible sobre el futbolista se centra en su desempeño profesional y no en aspectos de su vida familiar.

¿Qué estudió Shuto Machino?

La información pública sobre la formación académica de Shuto Machino es limitada y se enfoca principalmente en su desarrollo deportivo.

¿En qué ha trabajado Shuto Machino?

Shuto Machino es conocido por su trayectoria como futbolista profesional, destacando primero en la J-League japonesa y posteriormente en el futbol europeo.