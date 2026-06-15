Moisés Isaac Caicedo Corozo es un futbolista ecuatoriano que juega como mediocampista defensivo en el Chelsea FC de la Premier League y forma parte de la selección de Ecuador.

En 2025, se proclamó campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en conquistar el torneo bajo su nuevo formato de 32 equipos.

Además, en 2026 renovó su contrato con el conjunto londinense hasta 2033, reafirmando su papel como una de las piezas fundamentales del club inglés.

¿Quién es Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo es un futbolista profesional ecuatoriano que destacó desde muy joven por su talento en el mediocampo. Formado en Independiente del Valle, se convirtió rápidamente en una de las mayores promesas del futbol sudamericano antes de dar el salto a Europa.

Entre sus principales logros destacan la conquista de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, su consolidación en la Premier League con el Brighton y su histórico fichaje por el Chelsea, donde se convirtió en uno de los mediocampistas más valiosos del mundo.

Moisés Caicedo, el mediocampista ecuatoriano del Chelsea (moises_caicedo55/Instagram)

¿Qué edad tiene Moisés Caicedo?

Moisés Isaac Caicedo Corozo nació el 2 de noviembre de 2001 en Santo Domingo, Ecuador. Actualmente tiene 24 años de edad.

¿Moisés Caicedo tiene pareja?

Sí. Moisés Caicedo está casado con Paola Salazar, su compañera desde la adolescencia.

¿Qué signo zodiacal es Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo pertenece al signo zodiacal Escorpio. Signo del elemento agua, asociado con la determinación, intensidad, perseverancia y fortaleza emocional.

¿Moisés Caicedo tiene hijos?

Sí. Moisés Caicedo y Paola Salazar son padres de una hija, nacida en noviembre de 2024.

¿Qué estudió Moisés Caicedo?

La formación de Moisés Caicedo estuvo enfocada principalmente en el ámbito deportivo.

Formación futbolística en las categorías inferiores de Independiente del Valle.

Desarrollo deportivo en academias de futbol de Santo Domingo, Ecuador.

Preparación profesional como futbolista desde la adolescencia.

¿En qué ha trabajado Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo es conocido por su carrera como futbolista profesional y por convertirse en uno de los jugadores ecuatorianos más exitosos de la historia reciente.