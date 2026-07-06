Donald Trump aseguró que Raphael Claus tiene un “historial sospechoso” en su arbitraje, esto luego de que marcara una tarjeta roja contra Folarin Balogun.

El presidente de Estados Unidos criticó la decisión del árbitro y aseguró que “eso no fue una falta”.

Asimismo, aseguró que el árbitro es “un poco sospechoso” y cuestionó, no sólo la decisión de expulsar a Folarin Balogun, sino el resto de sus decisiones arbitrales en el Mundial 2026.

“Y este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su... si revisas su pasado. No quiero decir eso porque no me gusta crear controversia, pero... pero muy sospechoso” Donald Trump

Raphael Claus tiene un “historial sospechoso”, asegura Donald Trump

El presidente Donald Trump aseguró que vio toda la jugada donde el jugador de la selección estadounidense Folarin Balogun y está seguro de que “eso no fue una falta”.

Donald Trump, aseguró que, como una persona que fue deportista, sabe que la marcación que hizo el árbitro Raphael Claus “ni siquiera fue una infracción”.

En este sentido, Donald Trump señaló que, aunque no quiere causar controversia, se trató de una decisión sospechosa, como han sido algunas en la trayectoria del árbitro.

“Hizo una decisión que nadie podía creer. Sabes, incluso la gente del otro lado dijo: ‘Oh, tuvimos suerte’.” Donald Trump

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, la supuesta falta fue solo “dos tipos corriendo a toda velocidad que casualmente chocaron entre sí”.

Donald Trump confirma que pidió a la FIFA la revisión de la sanción a Folarin Balogun

Por otra parte, Donald Trump confirmó que habló con la FIFA para pedir la revisión a la sanción contra Folarin Balogin.

El presidente resaltó que habló con un hombre “que es muy respetado” para ver la posible reversión de la tarjeta roja de uno de “nuestros mejores jugadores”.

“Sí, pedí una revisión por parte de la FIFA. Hablé con un hombre que es muy respetado y, por cierto, cuyo nivel de respeto ha subido diez veces y era bueno antes de que esto empezara, pero ya sabes, él realmente lo impulsó en este país” Donald Trump

Donald Trump señaló que al principio no sabía que la tarjeta roja fuera a evitar que participara en el siguiente partido, cosa que consideró “muy injusto”.