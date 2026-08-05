Patrice Motsape es un empresario minero multimillonario sudafricano. Desde el 12 de marzo de 2021, se desempeña como presidente de la Confederación Africana de Fútbol.

¿Quién es Patrice Motsepe?

Patrice Motsepe es un empresario, abogado y dirigente deportivo sudafricano, reconocido por su liderazgo en la industria minera y por su participación en el desarrollo del fútbol africano.

En marzo de 2021 fue elegido presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), organismo rector del fútbol en África. Desde ese cargo ha impulsado reformas para fortalecer las competencias continentales, mejorar la administración de la CAF y aumentar la inversión en el fútbol africano.

Asimismo, desde 2004 es propietario del Mamelodi Sundowns FC, club con el que ha conquistado múltiples títulos nacionales e internacionales.

Patrice Motsepe ha sido incluido varias veces en la revista Forbes entre las mayores fortunas del planeta y se estima que acumula cerca de 3.000 millones dólares, siendo el noveno del ranking en el continente africano y dicha fortuna proviene de las minas de oro.

¿Qué edad tiene Patrice Motsepe?

Patrice Motsepe nació el 28 de enero de 1962 en Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica. En 2026 tiene 64 años.

¿Patrice Motsepe tiene hijos?

Sí. Patrice Motsepe está casado con Precious Moloi-Motsepe, médica y empresaria sudafricana. La pareja tiene tres hijos, aunque ha mantenido la mayor parte de su vida familiar alejada del ámbito público.

¿Qué estudios tiene Patrice Motsepe?

Patrice Motsepe estudió Derecho en la Universidad de Swazilandia (actual Universidad de Esuatini) y posteriormente obtuvo una Licenciatura en Derecho (LLB) en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo.

Tras concluir sus estudios se convirtió en el primer socio de color del despacho jurídico Bowman Gilfillan, antes de iniciar su trayectoria empresarial en la industria minera.

¿En qué ha trabajado Patrice Motsepe?

La trayectoria de Patrice Motsepe abarca los sectores jurídico, empresarial y deportivo.

Entre los cargos más importantes que ha desempeñado destacan:

Década de 1990: Socio del despacho jurídico Bowman Gilfillan .

Socio del despacho jurídico . 1997-presente: Fundador y presidente de African Rainbow Minerals (ARM) .

Fundador y presidente de . 2004-presente: Propietario del Mamelodi Sundowns FC .

Propietario del . 2021-presente: Presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Además de sus actividades empresariales, Patrice Motsepe ha formado parte de distintos consejos de administración de empresas y organizaciones internacionales, además de impulsar proyectos filantrópicos a través de la Motsepe Foundation, enfocada en educación, salud, desarrollo comunitario y combate a la pobreza.