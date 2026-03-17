La Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF) despojó a Senegal del título de la Copa Africana 2026 y otorgó el campeonato a Marruecos, tras la polémica final en la que los “Leones de Teranga” abandonaron el campo en señal de protesta.

El recurso presentado por la Federación de Marruecos fue declarado admisible, lo que privó a Senegal de su segundo título continental.

La decisión reaviva el debate sobre el cumplimiento del reglamento y marca uno de los episodios más polémicos del futbol africano.

¿Qué pasó en la final de la Copa Africana entre Senegal y Marruecos?

La final de la Copa Africana 2026 entre Senegal y Marruecos tuvo de todo: lluvia, tensión por parte de ambas selecciones, decisiones arbitrales polémicas y una toalla como protagonista.

El suceso se dio durante el penal que falló Brahim Díaz en la final de la Copa Africana 2026, pues con el campo totalmente empapado, el portero de Senegal, Édouard Mendy, colocó una toalla junto al arco para secar sus guantes y asegurar el agarre del balón.

Sin embargo, dicha situación generó molestia por parte de la Selección de Marruecos, ya que jugadores, auxiliares y hasta recogepelotas intentaron quitar la toalla en varias ocasiones.

Todo el partido de la final de la Copa Africana de Naciones estuvo cargado de un ambiente hostil, pues los jugadores de Senegal incluso amenazaron con abandonar el partido por decisiones arbitrales injustas.

CAF despoja a Senegal del título de la Copa Africana y corona a Marruecos. (quinto partido)

Futbol africano vive uno de los momentos más polémicos de los últimos años tras decisión de la Copa Africana

La decisión de la CAF abre un nuevo capítulo en la historia de la Copa Africana 2026 y reaviva el debate sobre la importancia del cumplimiento estricto del reglamento. Además, deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar situaciones similares en el futuro.

Mientras el caso continúa generando reacciones en todo el mundo, el futbol africano vive uno de los episodios más polémicos de los últimos años, con un campeón que cambia fuera de la cancha y una controversia que promete prolongarse.