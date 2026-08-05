México y Panamá se enfrentarán en los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf este miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El pronóstico apunta a un triunfo 3-1 de la Selección Mexicana, que llega con una alineación encabezada por Cristo Navarrete en la portería y Hugo Camberos en el ataque. Panamá, por su parte, buscará sorprender con Sean Deane bajo los tres palos.

El duelo se jugará a las 20:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.

México vs Panamá: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20

México 3-1 Panamá es el pronóstico del partido de cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: México 3-1 Panamá

México vs Panamá: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Panamá en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

Portero: Cristo Navarrete

Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto

Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala

Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela

México goleó a Guatemala para avanzar como líder de su grupo. (Jafet Moz / MEXSPORT)

Panamá

Portero: Sean Deane

Defensas: Joseph Jones, Jael Pierre, Antony Herbert y Juan Hall

Mediocampistas: Anel Ryce, Allan Saldaña, Virgilio Escala y Blas Pérez

Delanteros: Gustavo Herrera y Carlos Hernández

México vs Panamá: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20

México vs Panamá se juega el miércoles 5 de agosto el jueves 30 de julio, 20:00 horas por ESPN y Disney+.