México y Panamá se enfrentarán en los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf este miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El pronóstico apunta a un triunfo 3-1 de la Selección Mexicana, que llega con una alineación encabezada por Cristo Navarrete en la portería y Hugo Camberos en el ataque. Panamá, por su parte, buscará sorprender con Sean Deane bajo los tres palos.

El duelo se jugará a las 20:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.

México vs Panamá: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20

México 3-1 Panamá es el pronóstico del partido de cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: México 3-1 Panamá

México vs Panamá: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Panamá en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

  • Portero: Cristo Navarrete
  • Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
  • Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
  • Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela
México golea a Guatemala y se queda con el liderato de su grupo rumbo al Mundial Sub-20.
México goleó a Guatemala para avanzar como líder de su grupo. (Jafet Moz / MEXSPORT)

Panamá

  • Portero: Sean Deane
  • Defensas: Joseph Jones, Jael Pierre, Antony Herbert y Juan Hall
  • Mediocampistas: Anel Ryce, Allan Saldaña, Virgilio Escala y Blas Pérez
  • Delanteros: Gustavo Herrera y Carlos Hernández

México vs Panamá: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20

México vs Panamá se juega el miércoles 5 de agosto el jueves 30 de julio, 20:00 horas por ESPN y Disney+.

  • Partido: México vs Panamá
  • Fase: Cuartos de final
  • Torneo: Premundial Sub-20
  • Fecha: Miércoles 5 de agosto del 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: ESPN y Disney