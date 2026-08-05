México y Panamá se enfrentarán en los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf este miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
El pronóstico apunta a un triunfo 3-1 de la Selección Mexicana, que llega con una alineación encabezada por Cristo Navarrete en la portería y Hugo Camberos en el ataque. Panamá, por su parte, buscará sorprender con Sean Deane bajo los tres palos.
El duelo se jugará a las 20:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.
México vs Panamá: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20
México 3-1 Panamá es el pronóstico del partido de cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
Pronóstico: México 3-1 Panamá
México vs Panamá: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Panamá en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.
México
- Portero: Cristo Navarrete
- Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
- Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
- Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela
Panamá
- Portero: Sean Deane
- Defensas: Joseph Jones, Jael Pierre, Antony Herbert y Juan Hall
- Mediocampistas: Anel Ryce, Allan Saldaña, Virgilio Escala y Blas Pérez
- Delanteros: Gustavo Herrera y Carlos Hernández
México vs Panamá: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20
México vs Panamá se juega el miércoles 5 de agosto el jueves 30 de julio, 20:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Panamá
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Premundial Sub-20
- Fecha: Miércoles 5 de agosto del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney