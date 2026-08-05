El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente los envíos de aguacate de Michoacán hacia su territorio debido a una alerta de seguridad.

A través de un comunicado de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, las autoridades estadounidenses informaron que la decisión responde a una amenaza contra sus intereses, por lo que suspendieron actividades oficiales en la entidad, incluidas las relacionadas con la exportación del aguacate.

La medida entró en vigor este 5 de agosto de 2026 y permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

Estados Unidos emite alerta de viaje para Michoacán

Además de la suspensión de actividades, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México reiteró la alerta de viaje para sus ciudadanos hacia Michoacán, al mantener al estado bajo la clasificación Nivel 4: “No viajar”, la más alta dentro de su sistema de alertas.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos:

Monitorear los medios de comunicación locales para mantenerse informados.

Mantener comunicación con familiares y amigos mediante llamadas, mensajes de texto o redes sociales.

Registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés).

Llamar al 911 en caso de emergencia.

Contactar a la Embajada de Estados Unidos si requieren asistencia.

Estados Unidos suspende exportación de aguacate de Michoacán (Especial)

¿Qué pasará con el aguacate de Michoacán? APEAM explica las afectaciones

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que la decisión del Gobierno de Estados Unidos afecta directamente la operación de los Oficiales Regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), quienes verifican el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques autorizados para exportar.

Ante este escenario, la asociación informó que integrantes de su Consejo Directivo y su director general se trasladaron a la Ciudad de México (CDMX) para sostener reuniones con las autoridades correspondientes.

El objetivo es atender la situación de seguridad y gestionar acciones que permitan reducir al máximo las afectaciones para la industria aguacatera.

APEAM agregó que mantiene comunicación permanente con la coordinación del USDA, la cual informó que, por el momento, únicamente está autorizado el procesamiento del aguacate recibido el 4 de agosto, siempre que la recepción se haya realizado en presencia de un Oficial Regulatorio del USDA.

Respecto al aguacate que ingrese a los empaques durante este 5 de agosto, podrá descargarse, pero no procesarse, bajo un esquema similar al que se aplica habitualmente los domingos.

Asimismo, la asociación señaló que no está autorizado el embarque de aguacate con destino a exportación, por lo que cada empaque deberá evaluar y definir las decisiones operativas correspondientes sobre la realización de cortes durante la jornada.

Finalmente, APEAM aseguró que continuará dando seguimiento a la medida impuesta por Estados Unidos y mantendrá informados a los productores y empacadores sobre cualquier cambio en la suspensión de las exportaciones de aguacate de Michoacán.