Salam bin Ibrahim Al Jalifa es el actual presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

El jeque originario de Baréin, país de Asia Occidental, buscó la presidencia de la FIFA en 2016; sin embargo, quedó en segundo lugar frente a Gianni Infantino.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el presidente de la AFC, Salam bin Ibrahim Al Jalifa, como:

¿Quién es Salam bin Ibrahim Al Jalifa?

¿Cuántos años tiene Salam bin Ibrahim Al Jalifa?

¿Cuál es el signo zodiacal de Salam bin Ibrahim Al Jalifa?

¿Salam bin Ibrahim Al Jalifa tiene esposa?

¿Salam bin Ibrahim Al Jalifa tiene hijos?

¿Qué estudió Salam bin Ibrahim Al Jalifa?

¿Cuál es la trayectoria de Salam bin Ibrahim Al Jalifa? y más

¿Quién es Salam bin Ibrahim Al Jalifa?

El jeque Salam bin Ibrahim Al Jalifa es un alto dirigente y ejecutivo deportivo que dirige la AFC desde 2013.

Asimismo, forma parte de la familia real de Baréin de la dinastía Al Jalifa, gobernante de dicho país desde 1783.

¿Cuántos años tiene Salam bin Ibrahim Al Jalifa?

Slam bin Ibrahim al Jalifa nació el 2 de noviembre de 1965, por lo que actualmente tiene 60 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Salam bin Ibrahim Al Jalifa?

Salam bin Ibrahim Al Jalifa nació bajo el signo zodiacal de Escorpio.

¿Salam bin Ibrahim Al Jalifa tiene esposa?

Sí, Salam bin Ibrahim Al Jalifa tiene esposa, se trata de la jequesa Nada bint Ibrahim Al Jalifa, con quien se casó en 1993.

¿Salam bin Ibrahim Al Jalifa tiene hijos?

Nada y Salam bin Ibrahim Al Jalifa tienen 3 hijos; dos mujeres y un hombre.

¿Qué estudió Salam bin Ibrahim Al Jalifa?

Salam bin Ibrahim Al Jalifa se graduó de la licenciatura en Literatura inglesa e Historia en la Universidad de Baréin, país donde su familia es gobernante.

¿Cuál es la trayectoria de Salam bin Ibrahim Al Jalifa?

Salam bin Ibrahim Al Jalifa actualmente es el presidente de la AFC, así como vicepresidente senior del Consejo de la FIFA.

Desde 1998 forma parte de la Asociación de Fútbol de Baréin (BFA), donde se desempeñó como presidente entre 2002 a 2013.