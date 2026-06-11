Tras serle negado el ingreso a Estados Unidos, lo que truncó su sueño de ser parte del Mundial 2026, Omar Artan fue designado por UEFA para dirigir la Supercopa de Europa.

Contrario a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), respalda al arbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, de 34 años de edad.

Será el encargado de dirigir la Supercopa de Europa 2026, encuentro que enfrentará al Paris Saint-Germain y al Aston Villa. Evento programado para el 12 de agosto en Salzburgo, Austria.

Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalí (Especial )

El arbitro recibió el llamado para dirigir uno de los partidos más importantes del calendario europeo tras la controversia que generó repercusión internacional.

La decisión la tomó la UEFA con la Confederación Africana de Fútbol como parte de un acuerdo de colaboración firmado recientemente entre ambos organismos.

Éste tiene como finalidad abrir más espacios para árbitros africanos en escenarios de primer nivel, así como fortalecer el intercambio de experiencias.

La participación de Omar Atan en la Supercopa de Europa, será un capítulo histórico en su carrera y en su país.

Omar Artan queda fuera del Mundial 2026

Pese haber sido reconocido en 2025 como el Árbitro Masculino del Año de la CAF, Omar Artan quedó fuera del Mundial 2026.

Sin explicación, autoridades de Estados Unidos le negaron el ingreso a Omar Artan, a Miami.

Esto causó que el arbitro de la FIFA, desde 2028, quedara fuera del Mundial 2026, pese a contar con la acreditación y documentación necesarias para formar parte del grupo arbitral en la justa deportiva que tiene como sede: México, Canadá y Estados Unidos.

Ante esto, la UEFA decidió cobijarlo. El Presidente, Aleksander Čeferin, agradeció que Patrice Motsepe, presidente de la CAF, apoyará la decisión de integrarlo.

Indicó que Omar Artan ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Fútbol.