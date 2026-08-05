A través de un video, la conductora Nadia de la Rosa confirmó que ha quedado fuera de Televisa Puebla, tras polémica con la diputada local, Nayeli Salvatori.

“Quiero comunicarles que, por decisión entre la dirección de la televisora y yo, estaré fuera del programa hasta nuevo aviso, y que mi ciclo en el podcast ha terminado”. Nadia de la Rosa, conductora

Dicha salida de Nadia de la Rosa de Televisa Puebla se da luego de los comentarios emitidos por la conductora durante el podcast Descasadas, en el que aseguró que las personas de la tercera edad o adultos mayores ya “huelen a baúl”.

Lo que generó la funa en las redes sociales, para Nadia de la Rosa, así como para Nayeli Salvatori, y la diputada Grace Palomares y, la nutrióloga, Hilda Salvatori.

Tras quedar fuera de Televisa Puebla, Nadia de la Rosa se disculpa

Además de informar su salida de Televisa Puebla, la conductora Nadia de la Rosa, también ofreció una disculpa tras sus palabras despectivas y discriminatorias hacia los adultos mayores.

“Con el corazón en la mano, quiero ofrecer una disculpa sincera a todas las personas que se sintieron ofendidas por mis palabras. Entiendo que, aun cuando una expresión pueda decirse en tono de humor o sin intención de lastimar, las palabras tienen un gran impacto y pueden herir. Por ello, asumo plenamente la responsabilidad de lo ocurrido”. Nadia de la Rosa, conductora

Y por lo que Nadia de la Rosa argumentó tener respeto a los adultos mayores, pues como también actriz ha promovido los valores de respeto con su personaje de “Doña Remedios”, así como una mujer que tiene una madre de 70 años.

Para finalizar, la conductora Nadia de la Rosa también reconoció que el impacto de la crítica la alcanzó lastimándola, tras evidenciar su falla, tras sus palabras.