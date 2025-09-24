¿Juventud o experiencia? Mientras Chivas se presume como el equipo de la Liga MX que más oportunidades le da a los jóvenes en el actual Apertura 2025, América aparece en las últimas posiciones de este rubro.

Equipos como Tigres o América han optado por jugar con elementos de mayor experiencia y han dejado a un lado a sus juveniles, una postura contraria a la que tiene Chivas, donde los más jóvenes han tomado protagonismo.

En una gráfica presentada por el sitio statiskicks se observa que Chivas ha sido el equipo que más elementos Sub-23 ha utilizado en el actual Apertura 2025 con un porcentaje cercano al 50 por ciento.

Seguido de Chivas aparece Puebla con el 40 por ciento. Lo preocupante es que los otros 16 equipos se encuentran por debajo de dicho porcentaje.

Ya atravesamos más de la mitad de la fase regular del Apertura 2025 y las estadísticas comienzan a desvelar información interesante, ejemplo de esto es que Chivas se presenta como el equipo que más jugadores Sub-23 ha utilizado.

El porcentaje de minutos jugados de futbolistas Sub-23 en Chivas es cercano al 50 por ciento, una cifra que está muy por encima de los otros equipos de la Liga MX.

En el otro costado de la estadística aparece Club América y Tigres, equipos que están por debajo del 10 por ciento.

Chivas es el equipo que más minutos le da a jugadores SUB23. Le siguen: Puebla, San Luis y Pumas. Monterrey, América y Tigres en el otro extremo. pic.twitter.com/OJ8I1UzQNt — Statiskicks (@statiskicks) September 24, 2025

Los juveniles de Chivas en el último partido ante Necaxa

En el último duelo de Liga MX ante Necaxa, Chivas presentó una plantilla plagada de juveniles, como Bryan González, Diego Campillo, José Castillo, Miguel Gómez, Santiago Sandoval y Armando González.

Mientras que de cambio ingresó Samir Inda, mediocampista de sólo 17 años de edad, quien marcó gol en su debut en la Liga MX.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Chivas se medirá a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en el marco de la Jornada 10 del torneo Apertura 2025; aquí te damos todos los detalles del encuentro.