Pape Bouna Thiaw, nacido el 5 de febrero de 1981 en Dakar, es un exdelantero y actual entrenador de la selección de Senegal.

Recordado por su histórica asistencia en el “Gol de Oro” de Henri Camara en 2002, jugó en clubes de Francia y España antes de retirarse.

Como técnico, ganó el CHAN 2023 y asumió la selección en 2024, logrando la clasificación al Mundial 2026.

Su gestión, sin embargo, ha estado marcada por polémicas, sanciones y tensiones internas que han puesto a prueba su liderazgo.

Pape Thiaw, DT de Senegal (@papthiaw / Instagram )

¿Quién es Pape Thiaw, DT de Senegal?

Pape Bouna Thiaw nació el 5 de febrero de 1981 en Dakar, es un exfutbolista y actual entrenador de la selección nacional de Senegal.

Jugó profesionalmente como delantero centro, durante sus años en activo, pasó por varios clubes internacionales y representó a la selección de su país.

Tras retirarse, se formó como entrenador y fue asistente del anterior seleccionador, Aliou Cissé.

Es una figura emblemática del futbol senegalés, pasando de ser un héroe nacional como jugador en 2002 a un líder envuelto en intensas polémicas en su etapa actual como director técnico.

Como jugador, Pape Bouna Thiaw es especialmente recordado por el “Pape Thiaw Pass”, un taconazo que sirvió de asistencia para el “Gol de Oro” de Henri Camara contra Suecia en octavos de final.

¿Cuántos años tiene Pape Thiaw, DT de Senegal?

Pape Thiaw tiene 45 años de edad.

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¿Quién es la esposa de Pape Thiaw, DT de Senegal?

Pape Thiaw mantiene una vida privada alejada del ojo público, sin embargo en declaraciones ha expresado agradecimiento a su esposa por el apoyo que le ha brindado durante su carrera.

¿Qué signo zodiacal es Pape Thiaw, DT de Senegal?

Pape Thiaw es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Pape Thiaw, DT de Senegal?

Pape Thiaw mantiene la identidad de su familia en privado, sin embargo, ha mencionado públicamente que tiene hijos.

Destacando especialmente a una niña pequeña que en ocasiones lo acompaña en eventos de futbol.

¿Qué estudió Pape Thiaw, DT de Senegal?

Posee el título de Licencia CAF A, la credencial más alta otorgada por la Confederación Africana de Fútbol, necesaria para dirigir a nivel profesional y en selecciones absolutas.

Ha trabajado como miembro del Grupo de Estudio Técnico (GET) de la FIFA.

Pape Thiaw, DT de Senegal (@papthiaw / Instagram )

¿En qué ha trabajado Pape Thiaw, DT de Senegal?

Pape Bouna Thiaw fue una pieza clave en la histórica selección de Senegal que alcanzó los cuartos de final en Corea-Japón 2002.

Jugó en Francia para clubes como el Saint-Étienne, Metz y Estrasburgo. En España, militó en el Deportivo Alavés (donde logró el ascenso a Primera División) y en el Lorca Deportiva

En la selección de Senegal registró 5 goles en 16 partidos internacionales entre 2001 y 2003.

Como delantero, tuvo una destacada carrera profesional, pero ha ganado gran reconocimiento por su rápida y exitosa transición como entrenador.

En 2023, Pape Bouna Thiaw hizo historia al ganar el Campeonato Africano de Naciones (CHAN) con la selección local de Senegal, venciendo a Argelia en la final y recibiendo el premio al Mejor Entrenador del Torneo.

Tras ser asistente de Aliou Cissé, asumió el cargo de entrenador principal de Senegal en diciembre del 2024.

Bajo el mando de Pape Bouna Thiaw, Senegal logró la clasificación para el Mundial 2026.

A pesar de sus logros deportivos, su gestión ha estado marcada por incidentes significativos:

Escándalo en la AFCON 2026: En la final de la Copa Africana de Naciones contra Marruecos en enero de 2026, ordenó a sus jugadores abandonar el campo en protesta por un penal. Esto provocó que la CAF le retirara el título a Senegal por “abandono de terreno”, otorgándoselo retroactivamente a Marruecos. Thiaw fue sancionado con cinco partidos de suspensión.

en protesta por un penal. Esto provocó que la CAF le retirara el título a Senegal por “abandono de terreno”, otorgándoselo retroactivamente a Marruecos. Thiaw fue sancionado con cinco partidos de suspensión. Desafío simbólico: Tras la sanción, protagonizó una nueva polémica al difundirse un video donde aparecía atrincherando el trofeo de la Copa Africana en un base militar escoltado por oficiales armados, como respuesta a la decisión de la CAF.

en un base militar escoltado por oficiales armados, como respuesta a la decisión de la CAF. Crisis de primas en el Mundial 2026: Durante el actual Mundial, ha admitido públicamente que existen adeudos en el pago de primas económicas a los jugadores y al cuerpo técnico, lo que ha generado tensiones internas antes de partidos cruciales contra rivales como Noruega.

a los jugadores y al cuerpo técnico, lo que ha generado tensiones internas antes de partidos cruciales contra rivales como Noruega. Antecedentes penales: A nivel personal, Thiaw fue condenado a un año de prisión por violencia doméstica tras agredir a su esposa. También cuenta con antecedentes por haber golpeado a una oficial de policía en una detención previa