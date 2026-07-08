Cristian Gabriel “Cuti” Romero es un futbolista argentino que juega como defensor central en el Tottenham Hotspur de la Premier League y es uno de los referentes de la selección de Argentina.

En el Mundial 2026, Cuti Romero volvió a ser protagonista tras celebrar de forma efusiva el gol de la victoria de Argentina frente a Egipto, una acción que realizó frente a frente con Mohamed Salah y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Quién es Cuti Romero?

Cristian Gabriel Romero nació en Córdoba, Argentina, y comenzó su carrera profesional con Belgrano, club donde debutó antes de dar el salto al futbol europeo.

Posteriormente defendió las camisetas del Genoa y Atalanta en Italia, donde se consolidó como uno de los mejores defensores de la Serie A, rendimiento que le abrió las puertas del Tottenham Hotspur.

Debutó con la selección absoluta de Argentina el 3 de junio de 2021 en un partido ante Chile por las eliminatorias mundialistas. Cinco días después marcó su primer gol con la Albiceleste frente a Colombia y, desde entonces, se convirtió en una pieza fundamental del esquema argentino.

Cuti Romero, el defensa central del Tottenham y la selección argentina. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Cuti Romero?

Cristian Gabriel Romero nació el 27 de abril de 1998, por lo que actualmente tiene 28 años.

¿Cuti Romero tiene pareja?

Sí. Está casado con Karen Cavaller, quien lo ha acompañado desde el inicio de su carrera profesional.

¿Qué signo zodiacal es Cuti Romero?

Cuti Romero es Tauro, ya que nació el 27 de abril. Tauro pertenece al elemento tierra y suele relacionarse con la perseverancia, la disciplina y la estabilidad.

¿Cuti Romero tiene hijos?

Sí. El defensor argentino tiene dos hijos junto a Karen Cavaller.

Cuti Romero, el defensa central del Tottenham y la selección argentina. (Redes Sociales)

¿Qué estudió Cuti Romero?

Cristian Romero no concluyó sus estudios de educación media, ya que decidió enfocarse por completo en su carrera futbolística tras debutar como profesional con Belgrano.

¿En qué ha trabajado Cuti Romero?

Cuti Romero ha desarrollado toda su trayectoria como futbolista profesional y es considerado uno de los defensores argentinos más importantes de su generación.