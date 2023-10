Alemania quiere su segundo triunfo de forma consecutiva al mando de Juliann Nagelsmann, quien vienen de vencer a Estados Unidos y ante Selección Mexicana no planea hacer cambios, pues quiere ir con su once estelar.

Juliann Nagelsmann compadeció en conferencia de prensa de cara al partido del próximo martes ante México, donde aseguró no hacer muchos cambios.

Los teutones quien a lo largo de este año sufrieron una debacle de resultados y que derivó a la salida de Hansi Flick, quieren revertir la situación con Julian Nagelsmann, quien ya dio cátedra de lo que puede hacer en el banquillo.

Con goles Ilkay Gundogan, Niclas Füllkrug y Jamal Musiala lograron vencer a Estados Unidos 1-3.

Julian Nagelsmann va con once estelar contra la Selección Mexicana

Juliann Nagelsmann habló en conferencia de prensa previo al partido que sostendrá contra Selección Mexicana, donde destacó buscar ritmo en su equipo, por lo que iría con un once estelar para su segundo partido al mando de los teutones.

“Debatimos mucho; incluso, sobre el posible once de México. Aún no lo hemos decidido. Decidí no rotar tanto para agarrar ritmo; aún nos queda el último entrenamiento, me gustaría esperar y ver si hay algún estímulo con algún jugador; entonces, se sorprenderán si hay caras nuevas” mencionó Nagelsmann.

Por otra parte, el DT alemán se ocupó de que su equipo tenga una solidez dentro del campo de juego y que ciertos jugadores tengan asociaciones para tener un buen funcionamiento.

“Queremos ver ciertas asociaciones, queremos ver que las cosas se solidifiquen; tenemos que tomar ritmo. Habrá cambios, pero ciertamente no haremos cinco movimientos. No es lo mismo en la selección que en el club: Aquí se tiene un nivel igualmente alto en todo momento” agregó Julian.

Julian Nagelsmann y Thomas Müller hablaron de lo que significará enfrentar a la Selección Mexicana pic.twitter.com/x9Y9lBysNv — SDP Deportes (@sdpdeporte) October 16, 2023

Alemania repetiría el once que usó con Estados Unidos

Como lo mencionó Julian Nagelsmann en conferencia de prensa, Alemania no planea hacer cambios para el partido ante la Selección Mexicana, por lo que repetiría el once que utilizó en la goleada sobre Estados Unidos.

Marc-André Ter Stegen

Jonathan Tah

Niklas Süle

Antonio Rüdiger

Robin Gosens

Leon Goretzka

Ilkay Gündogan

Kai Havertz

Jamal Musiala

Leroy Sané

Niclas Füllkrug

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok