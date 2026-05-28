Jorge Sánchez, defensa mexicano del PAOK en la Superliga de Grecia y seleccionado nacional, ha construido una trayectoria destacada en clubes y torneos internacionales.

Con títulos en la Liga MX con Santos Laguna y América, además de la Concachampions con Cruz Azul y la Copa de Portugal con Porto, su palmarés refleja versatilidad y éxito.

En la Selección Mexicana ha sido pieza clave en la obtención de la Copa Oro 2023 y 2025, la Nations League 2024-25 y la medalla olímpica de bronce en Tokio 2020.

¿Quién es Jorge Sánchez?

Jorge Sánchez es un defensa mexicano que juega en el equipo PAOK de la Superliga de Grecia, y es parte de la Selección Mexicana.

Jorge Sánchez (Jorge Martinez / Mexsport)

¿Dónde nació Jorge Sánchez?

Jorge Sánchez nació en Torreón, Coahuila.

¿Qué edad tiene Jorge Sánchez?

El futbolista mexicano tiene 28 años de edad.

¿Cuándo nació Jorge Sánchez?

Jorge Sánchez nació el 10 de diciembre de 1997.

¿Cuál es la estatura de Jorge Sánchez?

El jugador mide 1.75 metros.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Sánchez?

Debido a que nació el 10 de diciembre, su signo zodiacal es Sagitario.

¿Quién es la pareja de Jorge Sánchez?

Linda Villanueva es la esposa del futbolista mexicano, Jorge Sánchez.

¿Jorge Sánchez tiene hijos?

Jorge Sánchez tiene un hijo.

¿Qué estudió Jorge Sánchez?

Jorge Sánchez no cuenta con estudios universitarios, pues desde su adolescencia se formó en las fuerzas básicas del Santos Laguna hasta debutar en el año 2016.

¿En qué equipos ha jugado Jorge Sánchez?

Estos son los equipos en los que ha estado Jorge Sánchez:

Santos Laguna

Club América

Ajax

Porto

Cruz Azul

PAOK

¿Quién es Jorge Sánchez? El futbolista mexicano. (Jose Hernandez / MEXSPORT)

¿Qué posición juega Jorge Sánchez?

Jorge Sánchez es defensa.

Logros de Jorge Sánchez

Estos son los logros de Jorge Sánchez como futbolista profesional, en la Liga MX y en la Selección Mexicana.