San Luis vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-0 a favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 17 de julio.

San Luis vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

San Luis 0-2 Cruz Azul es el pronóstico en el Estadio Libertad Financiera, casa de los potosinos.

Pronóstico: San Luis 0-2 Cruz Azul.

San Luis vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Cruz Azul, en la Jornada 1 de Liga MX en su Apertura 2026.

San Luis

  • Portero: Andrés Sánchez
  • Defensas: Román Torres, Benjamín Galindo, Juanpe Ramírez, Eduardo Águila y Lucas Esteves
  • Mediocampistas: Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Miguel Alonso García
  • Delanteros: Jesús Medina y João Pedro

Cruz Azul

  • Portero: Andrés Gudiño
  • Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
  • Mediocampistas: Ángel Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rodolfo Rotondi, Luka Romero y José Paradela
  • Delantero: Nicolás Ibáñez
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San Luis vs Cruz Azul: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 1 de la Liga MX (Javier Palacios / Javier Palacios)

San Luis vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

San Luis vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX.

El partido es el viernes 17 de julio a las 19:00 horas, por ESPN y Disney+.

  • Partido: San Luis vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 1 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Libertad Financiera
  • Transmisión: ESPN y Disney+