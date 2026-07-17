San Luis vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-0 a favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 17 de julio.
San Luis vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
San Luis 0-2 Cruz Azul es el pronóstico en el Estadio Libertad Financiera, casa de los potosinos.
Pronóstico: San Luis 0-2 Cruz Azul.
San Luis vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Cruz Azul, en la Jornada 1 de Liga MX en su Apertura 2026.
San Luis
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Román Torres, Benjamín Galindo, Juanpe Ramírez, Eduardo Águila y Lucas Esteves
- Mediocampistas: Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Miguel Alonso García
- Delanteros: Jesús Medina y João Pedro
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Ángel Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rodolfo Rotondi, Luka Romero y José Paradela
- Delantero: Nicolás Ibáñez
San Luis vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
San Luis vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX.
El partido es el viernes 17 de julio a las 19:00 horas, por ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+