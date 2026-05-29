Luis Chávez, mediocampista mexicano del Dinamo Moscú de la Liga Premier de Rusia y seleccionado nacional, ha construido una trayectoria destacada en clubes y torneos internacionales.

Con título en la Liga MX con Pachuca, Luis Chávez conoce lo que es el éxito.

En la Selección Mexicana ha sido pieza clave en la obtención de la Copa Oro 2023 y 2025, así como la Nations League 2024-25.

¿Quién es Luis Chávez?

Luis Chávez es un mediocampista mexicano que juega en el equipo Dinamo Moscú de la Liga Premier de Rusia, y es parte de la Selección Mexicana.

¿Quién es Luis Chávez? El futbolista mexicano. (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

¿Dónde nació Luis Chávez?

Luis Chávez nació en Cihuatlán, Jalisco.

¿Qué edad tiene Luis Chávez?

El futbolista mexicano tiene 30 años de edad.

¿Cuándo nació Luis Chávez?

Luis Chávez nació el 15 de enero de 1996.

¿Cuál es la estatura de Luis Chávez?

El jugador mide 1.78 metros.

¿Qué signo zodiacal es Luis Chávez?

Debido a que nació el 15 de enero, su signo zodiacal es Capricornio.

¿Quién es la pareja de Luis Chávez?

Mónica del Ángel es la pareja del futbolista mexicano, Luis Chávez.

¿Luis Chávez tiene hijos?

Luis Chávez tiene un hijo.

¿Qué estudió Luis Chávez?

Luis Chávez no cuenta con estudios universitarios, pues desde su adolescencia se formó en las fuerzas básicas del Pachuca hasta debutar en el año 2018 con Xolos de Tijuana.

¿En qué equipos ha jugado Luis Chávez?

Estos son los equipos en los que ha estado Luis Chávez:

Xolos de Tijuana

Pachuca

Dinamo de Moscú

Luis Chávez (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

¿Qué posición juega Luis Chávez?

Luis Chávez es mediocampista.

Logros de Luis Chávez

Estos son los logros de Luis Chávez como futbolista profesional, en la Liga MX y en la Selección Mexicana.