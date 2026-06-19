Ismaël Koné es uno de los mediocampistas más prometedores de Canadá y una pieza importante de la generación, quien ha impulsado el crecimiento del futbol canadiense en el escenario internacional.

Su talento lo llevó del futbol juvenil canadiense a las principales ligas de Europa, además de consolidarse como seleccionado nacional en torneos internacionales de primer nivel.

¿Quién es Ismael Koné?

Ismaël Koné es un futbolista profesional nacido en Abiyán. Durante su infancia emigró a Canadá, país al que ha representado en competencias internacionales.

Se desempeña como mediocampista y es reconocido por su capacidad física, recuperación de balón y habilidad para iniciar jugadas ofensivas desde el centro del campo.

Ismael Koné (Audrey Magny)

¿Cuántos años tiene Ismael Koné?

Ismaël Koné nació el 16 de junio de 2002, por lo que actualmente tiene 24 años.

¿Quién es la esposa de Ismael Koné?

No existe información pública ampliamente difundida que indique que Ismaël Koné esté casado.

El futbolista mantiene su vida personal alejada de los reflectores mediáticos.

¿Qué signo zodiacal es Ismael Koné?

Al haber nacido el 16 de junio, Ismaël Koné pertenece al signo Géminis.

¿Quiénes son los hijos de Ismael Koné?

No hay información pública que indique que Ismaël Koné tenga hijos.

¿Qué estudió Ismael Koné?

La información pública sobre Ismaël Koné se centra principalmente en su desarrollo deportivo.

Su formación estuvo ligada a academias y programas juveniles de futbol en Canadá , donde comenzó a destacar como uno de los talentos emergentes del país.

¿En qué ha trabajado Ismael Koné?

Ismaël Koné inició su carrera profesional con CF Montréal, donde debutó en la Major League Soccer y llamó la atención por su madurez futbolística pese a su juventud.

Sus actuaciones le abrieron las puertas del futbol europeo con Watford FC y posteriormente con Olympique de Marseille.

Además, se ha consolidado como internacional con la Selección de Canadá, participando en la Copa Mundial de la FIFA 2022 y 2026, así como en torneos continentales que marcaron el regreso de Canadá a la élite futbolística.