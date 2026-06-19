Conoce a Jackson Irvine, destacado mediocampista y capitán de la selección de Australia que milita en el FC St. Pauli de Alemania.

Más allá de lo deportivo, Jackson Irvine ha destacado como un ícono cultural y activista social, reconocido por su afición a la música, su programa de radio y su firme defensa de los derechos humanos.

¿Quién es Jackson Irvine, futbolista de Australia?

Jackson Alexander Irvine nació el 7 de marzo de 1993 en Melbourne, Australia. Es un futbolista profesional, activista y referente cultural australiano.

Jackson Irvine, futbolista de Australia (@jacksonirvine_ / Instagram )

Actualmente se desempeña como mediocampista y capitán tanto del F. C. St. Pauli en la Bundesliga alemana como de la selección nacional de Australia, conocida como los “Socceroos”.

Jackson Irvine es reconocido por ser un atleta con una fuerte conciencia social.

Ha criticado abiertamente a la FIFA, acusándola de “burlarse” de su propia política de derechos humanos, especialmente tras otorgar un premio a Donald Trump.

Es vicepresidente del sindicato de futbolistas de Australia (PFA) y ha abogado por la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo y la mejora de las condiciones de los trabajadores inmigrantes.

En el fútbol alemán, utiliza una cinta de capitán con los colores de la bandera LGBTIQ+.

Jackson Irvine es considerado un ícono de la moda y la cultura en Australia, logrando un impacto que trasciende las canchas de futbol.

Su estilo personal y su imagen lo han llevado a ser catalogado por sus seguidores y diversos medios como un “símbolo hipster” y un referente estético.

Jackson Irvine se define como un futbolista de “mentalidad” que combina su labor como líder en el terreno de juego con un firme compromiso con la justicia social y una profunda conexión con la cultura musical.

¿Cuántos años tiene Jackson Irvine, futbolista de Australia?

Jackson Irvine tiene 33 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jackson Irvine, futbolista de Australia?

Jackson Irvine se encuentra casado con Jemilla Pir.

Jackson Irvine, futbolista de Australia (@jacksonirvine_ / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Jackson Irvine, futbolista de Australia?

Jackson Irvine es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Jackson Irvine, futbolista de Australia?

Jackson Irvine no tiene hijos.

¿Qué estudió Jackson Irvine, futbolista de Australia?

Jackson Irvine no cursó estudios universitarios tradicionales, combinó la escuela secundaria en Australia con su carrera futbolística. Se ha desarrollado de manera autodidacta en la música.

Jackson Irvine, futbolista de Australia (@jacksonirvine_ / Instagram )

¿En qué ha trabajado Jackson Irvine, futbolista de Australia?

Jackson Irvine comenzó su formación en clubes juveniles de Australia antes de unirse a la academia del Celtic F. C. en Escocia en 2010.

Tras debutar con el Celtic en 2012, jugó para el Kilmarnock, Ross County, Burton Albion (donde fue Jugador del Año en 2017), Hull City e Hibernian.

Se unió al club alemán F. C. St. Pauli en julio de 2021. Bajo su capitanía, el equipo logró el ascenso a la Bundesliga tras coronarse campeones de la segunda división en la temporada 2023/24.

Aunque representó a Escocia en la categoría sub-19 (debido a la nacionalidad de su padre), optó por jugar para Australia.

Ha participado en múltiples torneos internacionales, incluyendo las Copas del Mundo de 2018, 2022 y 2026, acumulando más de 80 partidos internacionales y 14 goles.

Más allá del campo de juego, Jackson Irvine es considerado un ícono de la música y la moda en su país.

Toca la guitarra y el trombón; en su juventud integró bandas de géneros como emo, post-hardcore y heavy metal.

Además, tiene su propio programa de radio mensual llamado Heimspiel en la estación alemana Byte FM.

Jackson Irvine es conocido por sus numerosos tatuajes, que incluyen referencias a músicos como Nick Cave y Lou Reed, así como al personaje Moe Szyslak de Los Simpson.

El futbolista no posee automóvil y prefiere utilizar el autobús o el tren para asistir a sus entrenamientos.