Ricardo Daniel Pepi, conocido como “El Tren”, es uno de los delanteros más prometedores del fútbol de Estados Unidos.

Nacido en El Paso, Texas, en 2003, se consolidó en el PSV Eindhoven con 19 goles en la temporada 2025/26 y tres títulos de liga consecutivos.

Tras brillar en la MLS y pasar por el FC Augsburgo y Groningen, Ricardo Pepi decidió representar a Estados Unidos, donde suma 13 goles en 38 partidos internacionales.

El desempeño de Ricardo Pepi lo ha colocado en la mira de la Premier League.

Ricardo Pepi fue buscado por México, pero decidió representar a Estados Unidos (MEXSPORT)

¿Quién es Ricardo Pepi, futbolista de Estados Unidos?

Ricardo Daniel Pepi es un destacado futbolista profesional estadounidense de origen mexicano que se desempeña como delantero centro.

Nació el 9 de enero de 2003 en El Paso, Texas, y es ampliamente conocido en el mundo del deporte por su apodo, “El Tren”.

Actualmente, es una de las figuras principales del PSV Eindhoven en la Eredivisie de los Países Bajos y de la Selección de Estados Unidos.

¿Cuántos años tiene Ricardo Pepi, futbolista de Estados Unidos?

Ricardo Pepi tiene 23 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ricardo Pepi, futbolista de Estados Unidos?

Ricardo Pepi ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, sin embargo no hay reportes de que se encuentre casado o tenga una relación formal.

Ricardo Pepi, futbolista de Estados Unidos (@pepi_ricardo / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Pepi, futbolista de Estados Unidos?

Ricardo Pepi es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Ricardo Pepi, futbolista de Estados Unidos?

Ricardo Pepi no tiene hijos.

¿Qué estudió Ricardo Pepi, futbolista de Estados Unidos?

La exigencia de los entrenamientos y los viajes obligó a Ricardo Pepi a adaptar su educación.

Completó sus estudios mediante programas virtuales y recibió una graduación especial organizada por el FC Dallas dentro de su estadio.

Ricardo Pepi, futbolista de Estados Unidos (@pepi_ricardo / Instagram )

¿En qué ha trabajado Ricardo Pepi, futbolista de Estados Unidos?

Con apenas 13 años dejó el hogar familiar para integrarse a la academia del FC Dallas, por lo que desde ese momento empezó su carrera en el futbol profesional.

A los 18 años Ricardo Pepi se convirtió en el jugador más joven en la historia de la MLS en anotar un hat-trick. Ese mismo año fue nombrado Jugador Joven del Año de la MLS.

Debutó profesionalmente en el equipo North Texas S.C. (filial del FC Dallas), terminó esa etapa con 11 goles en 14 encuentros.

Con FC Dallas firmó un contrato como jugador canterano en junio de 2019.

En enero de 2022, fue transferido al club alemán FC Augsburgo por la cifra más alta pagada hasta entonces por un jugador formado en casa de la MLS.

Fue cedido al fútbol neerlandés al FC Groningen, donde recuperó su olfato goleador anotando 13 goles en 31 partidos, lo que le abrió las puertas de un club más grande.

Se unió al PSV en julio de 2023, donde ha vivido su etapa más gloriosa a nivel de clubes.

En el PSV Eindhoven se ha consolidado como un artillero letal, registrando 19 goles en la temporada 2025/26.

Con el club neerlandés ha alcanzado un éxito notable, logrando tres campeonatos de liga consecutivos (2024, 2025 y 2026), además de títulos de la Supercopa.

Aunque fue convocado por las categorías juveniles tanto de México como de Estados Unidos, en 2021 decidió representar definitivamente al Team USA.

Debutó con la selección absoluta el 8 de septiembre de 2021 ante Honduras, marcando un gol y convirtiéndose en el segundo futbolista más joven en jugar con el equipo estadounidense en ese momento.

Ricardo Pepi debutó oficialmente en una Copa del Mundo el 12 de junio de 2026 en la victoria 4-1 frente a Paraguay. Hasta la fecha, acumula 13 goles en 38 partidos internacionales.

Debido a su gran desempeño en el PSV, actualmente se encuentra en el radar de la Premier League.

Clubes como el Fulham han mostrado un interés serio, llegando a considerar ofertas de más de 30 millones de libras por su traspaso en el verano de 2026.