Querétaro vs Cruz Azul juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 6 de septiembre.
Querétaro vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Querétaro 2-1 Cruz Azul es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
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Querétaro vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Querétaro vs Cruz Azul de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Querétaro
- Portera: Ximena Díaz
- Defensas: Nathaly Martínez, Fátima Rosales, Maria Barone y Allie George
- Mediocampistas: Edith Carmona, Marianyela Jiménez y Jade Bailey
- Delanteras: Grace Chanda, Enekia Kasonga y Guillermina Grant
Cruz Azul
- Portera: Mellany Villeda
- Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez
- Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren
- Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez
Querétaro vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Querétaro vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el domingo 6 de septiembre a las 16 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: Fox One y Tubi