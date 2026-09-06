Querétaro vs Cruz Azul juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 6 de septiembre.

Querétaro vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro 2-1 Cruz Azul es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Querétaro 2-1 Cruz Azul

Querétaro vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Querétaro vs Cruz Azul de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Querétaro

  • Portera: Ximena Díaz
  • Defensas: Nathaly Martínez, Fátima Rosales, Maria Barone y Allie George
  • Mediocampistas: Edith Carmona, Marianyela Jiménez y Jade Bailey
  • Delanteras: Grace Chanda, Enekia Kasonga y Guillermina Grant

Cruz Azul

  • Portera: Mellany Villeda
  • Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez
  • Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren
  • Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez

Querétaro vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el domingo 6 de septiembre a las 16 horas por Fox One y Tubi.

  • Partido: Querétaro vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Corregidora
  • Transmisión: Fox One y Tubi