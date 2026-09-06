Querétaro vs Cruz Azul juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 6 de septiembre.

Querétaro vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro 2-1 Cruz Azul es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Querétaro 2-1 Cruz Azul

Querétaro vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Querétaro vs Cruz Azul de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Querétaro

Portera: Ximena Díaz

Defensas: Nathaly Martínez, Fátima Rosales, Maria Barone y Allie George

Mediocampistas: Edith Carmona, Marianyela Jiménez y Jade Bailey

Delanteras: Grace Chanda, Enekia Kasonga y Guillermina Grant

Cruz Azul

Portera: Mellany Villeda

Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez

Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren

Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez

Querétaro vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el domingo 6 de septiembre a las 16 horas por Fox One y Tubi.