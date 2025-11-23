Todo está listo para iniciar la Liguilla del futbol mexicano, pero los organizadores del calendario de la Liga MX no contaba con una cuestión: habrá concierto de Junior H en la Plaza de Toros este fin de semana. Ante esto, la gran pregunta es: ¿se jugará el América vs Rayados en el Estadio Azulcrema?

El Estadio Ciudad de los Deportes o Estadio Azulcrema, como ahora es conocido, ha enfrentado distintos problemas con la Alcaldía Benito Juárez debido a su cercanía con la Plaza de Toros, por lo que de cara al América vs Rayados de Liguilla las alarmas se activaron.

La polémica creció debido a que Junior H tendrá un par de conciertos en la Plaza de Toros, en las fechas que estaba establecidos los partidos de vuelta de los cuartos de final y como América terminó en una mejor posición que Rayados, el encuentro definitivo por el boleto a semifinales se jugará en el Estadio Azulcrema.

A la espera de conocer fechas y horarios de los partidos, llegó una buena noticia para Club América, pues no fue la Liga MX ni Rayados quien les resolvió el problema sino ni más ni menos que Junior H.

¿Se jugará el América vs Rayados en el Estadio Azulcrema?

La respuesta es sí, bueno al menos eso es lo que ha trascendido en distintos espacios deportivos. Resulta que Junior H cambió su concierto del sábado 29 al 15 de diciembre, por lo que Club América tendrá vía libre para jugar el duelo de vuelta ante Rayados de Monterrey.

La empresa MusicVibe, encargada del concierto de Junior H, informó sobre la reprogramación del concierto, y con esto no habrá ningún pretexto para que la Alcaldía haga de las suyas.

La decisión cayó como anillo al dedo para Club América, que en ediciones anteriores ya tuvo que cambiar de sede por problemas con la alcaldía Benito Juárez.

¿Cuándo será el partido América vs Rayados de la Liga MX?

Aún resta conocer al último invitado a la Liguilla del Apertura 2025, FC Juárez y Club Pachuca se disputarán el boleto hoy domingo 23 de noviembre. Por lo que estamos a la espera de conocer al clasificado para que se revelen los horarios de los cuartos de final de la Liga MX, etapa en la que se encuentran América y Rayados.

De acuerdo al calendario de la Liga MX, los partidos de ida de los cuartos de final se jugará el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que el sábado 29 y domingo 30 del mismo mes se jugarán los encuentros definitivos.

Aún no se han dado a conocer los horarios, pero Alejandro Alfaro, reportero de Quinto Partido, adelantó que Club América jugará el miércoles 26 y sábado 29 de noviembre.

En este contexto, Club América no tendrá que preocuparse por el concierto de Junior H y jugará sin mayor inconveniente por el boleto a semifinales.