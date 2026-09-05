Cruz Azul vs Santos chocan en la Jornada 7 de la Liga MX. Domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas por Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Cruz Azul vs Santos

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Cruz Azul venció 3-1 a Necaxa en la Jornada 6 de la Liga MX. (Alex Avalos / MEXSPORT)

Cruz Azul vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El domingo 6 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Cruz Azul vs Santos.

Cruz Azul vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El partido Cruz Azul vs Santos podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Cruz Azul vs Santos

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Santos es uno de los peores equipos de la Liga MX (Club Santos)

¿Cómo van Cruz Azul y Santos en la Liga MX?

Cruz Azul suma 9 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es décimo lugar de la competencia.

Por su parte, Santos tiene un punto en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del torneo.