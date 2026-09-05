Cruz Azul vs Santos chocan en la Jornada 7 de la Liga MX. Domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Cruz Azul vs Santos
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
Cruz Azul vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El domingo 6 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Cruz Azul vs Santos.
Cruz Azul vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El partido Cruz Azul vs Santos podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX y TUDN.
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- Partido: Cruz Azul vs Santos
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
¿Cómo van Cruz Azul y Santos en la Liga MX?
Cruz Azul suma 9 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es décimo lugar de la competencia.
Por su parte, Santos tiene un punto en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del torneo.