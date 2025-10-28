Santiago Giménez atraviesa un momento complicado con AC Milan y ahora, sumado al hecho de vivir una sequía goleadora, acaba de entregar terribles noticias para la Selección Mexicana luego de lo sucedido en el partido de la Serie A de los Rossoneros en contra de Atalanta que terminó con un empate a un tanto.

Y es que si bien, Santiago Giménez empezó el partido como titular, nuevamente se quedó con ganas de hacer gol. Sumado a eso, están las terribles noticias que llegaron en el segundo tiempo de la visita de AC Milan a Atalanta, toda vez que tuvo que abandonar el terreno de juego a causa de una lesión que preocupa también en la Selección Mexicana.

Fue al minuto 60 cuando, poco después de haber recibido una falta, Santiago Giménez ya no pudo seguir en el partido, por lo que salió de cambio. De momento, no hay algún parte médico que confirme que clase de lesión sufrió, pero en la Selección Mexicana esto genera incertidumbre dado que la última Fecha FIFA del año ya está a la vuelta de la esquina.

¿Cómo fue la lesión de Santiago Giménez con AC Milan?

La lesión de Santiago Giménez con AC Milan sucedió durante el segundo tiempo del partido contra Atalanta. Fue en una acción donde Marco Brescianini le quitó la pelota en una jugada donde no se marcó ni siquiera la falta y en la que el delantero tardó pare reincorporarse.

Un par de minutos después y luego de haber sido atendido por los médicos de AC Milan, Santiago Giménez se fue al suelo, lo que confirmó su lesión. Fue ahí donde ya no pudo seguir, por lo que tuvo que dejarle su lugar en la cancha a Ruben Loftus-Cheek.

Se espera que en los días siguientes se confirme con exactitud qué fue lo que sucedió con Santiago Giménez, quien mostró molestias en el tobillo derecho antes de que lo sacaran.

El mal momento de Santiago Giménez en AC Milan

Esta lesión llega en un momento sumamente inoportuno para Santiago Giménez en AC Milan, esto debido a que atraviesa una sequía goleadora importante con su equipo y las críticas sobre de él no han dejado de aparecer.

Y es que, al finalizar las primeras nueve jornadas de la Serie A, Santiago Giménez todavía no ha sido capaz de anotar un gol con AC Milan, lo que lo ha convertido en el cuarto delantero de la institución con minutos en liga que no puede marcar.

La última vez que pasó un caso similar al de Santiago Giménez con un delantero de AC Milan fue con Filippo Inzaghi y Klaas-Jan Huntelaar, quienes en la temporada 2009-2010 pasaron una crisis goleadora como la del Bebote.