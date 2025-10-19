Este domingo 19 de octubre se disputó el AC Milan vs Fiorentina, partido correspondiente a la Jornada 7 de la Serie A, donde el delantero mexicano Santiago Giménez disputó algunos minutos al entrar de cambio.

Santiago Giménez regresó a la actividad con AC Milan tras romper concentración con la Selección Mexicana donde disputó más de 90 minutos entre los dos partidos de la fecha FIFA pero no pudo anotar ningún gol.

Tras retomar la acción con su equipo el delantero fue mandado a la banca luego de que la Fiorentina abriera el marcador Massimiliano Allegri decidió hacer la modificación que le dio entrada al mexicano.

AC Milan vs Fiorentina: ¿Cómo le fue a Santiago Giménez en la Jornada 7 de la Serie A?

Con Santiago Gimenez en la cancha luego de que ingresará de cambio al minuto 57, el AC Milan le remontó a la Fiorentina y alcanzó el liderato de la Serie A tras imponerse por marcador de 2-1 en el Estadio San Siro.

A pesar de que Santiago Giménez inició en la banca, el delantero mexicano fue clave para la remontada del AC Milan ya que le cometieron un penal al minuto 86 mismo que terminó convirtiendo Rafael Leao.

El partido finalizó 2-1 para el cuadro local con doblete de Rafa Leao, resultado con el que llegó a 16 puntos en la presente temporada de la Serie A y así escaló a la cima de la tabla general de la competencia.

¡DE GEA LE QUITÓ EL GOL A GIMENEZ!



Era gol de Santi... tremendo atajadón del portero español.



EN VIVO x ESPN y #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/9HIxv0peR2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 19, 2025

¿Cuándo volverá a jugar el AC Milan de Santiago Giménez?

A falta de que se dispute un partido de la Jornada 7 en la Serie A el AC Milan de Santiago Giménez llegó a 16 puntos, colocándose como líderes con un punto más que Inter, Napoli y Roma, equipos que tienen 15 unidades.

Son tres los equipos que le están pisando los talones al AC Milan por lo que deberán seguir sumando la mayor cantidad de puntos para alejarse en la tabla general, en el siguiente juego recibirán en San Siro a Pisa.

El partido se disputará el próximo viernes 24 de octubre a las 12:45pm, tiempo del Centro de México, el rival es el último de la tabla general por lo que el cuadro rossonero es favorito para ganar.