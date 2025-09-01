La novela de Santiago Giménez con el AC Milán parece haber llegado a su fin, pues se reveló que el delantero mexicano se queda con el conjunto rossoneri.

La agente de Santiago Giménez, Rafaela Pimenta, confirmó que el futbolista de la Selección Mexicana jugará para el AC Milán en la actual temporada de la Serie A, así lo informó Fabrizio Romano.

Incluso a través de su cuenta de Instagram, la representante de Santiago Giménez lanzó un breve mensaje que aseguraba la estancia del mexicano en el AC Milán: “Será porque los apoyamos”, escribió la agente.

Esto pone fin a los rumores que colocaban a Santiago Giménez en la Roma y que supuestamente se negociaba el intercambio del futbolista de la Selección Mexicana con Artem Dovbyk, delantero ucraniano de 28 años de edad.

Santiago Giménez comprometido con el AC Milan

Cuando surgieron los rumores de su salida del AC Milan, Santiago Giménez dio a entender que él está comprometido al 100 por ciento con el equipo rossoneri, pues a través de su cuenta de X confirmó que sigue firme con el equipo italiano.

“La única verdad es que mañana empieza la Serie A y va a ser una increíble temporada”, escribió Santiago Giménez al inicio de la temporada italiana.

El mensaje de Santiago Giménez reforzó la idea de que no tenía intenciones de salir del AC Milan pese a los rumores que lo ponían en la Roma e incluso en el Chelsea de la Premier League.

🚨🇲🇽 Santiago Giménez’s agent Rafaela Pimenta confirms: Santi stays at AC Milan. pic.twitter.com/y6rYRdWN8f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

¿Cómo le ha ido a Santiago Giménez con el AC Milan?

Santiago Giménez ha estado a lo largo de 8 meses con el AC Milán, equipo al que llegó como uno de los fichajes bomba de la Serie A.

A lo largo de ese tiempo, Santiago Giménez ha disputado un total de 22 partidos, de los cuales ha marcado 6 goles y 4 asistencias, dando un total de 10 participaciones en goles, por lo que tendrá que incrementar esas cifras para quedarse con la titularidad del conjunto italiano.