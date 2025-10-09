Santiago Giménez atraviesa por un momento complicado en el AC Milán, mejor dicho, tiene la pólvora mojada desde hace rato. Sin embargo, una leyenda del club salió en defensa del mexicano.

Y es que hay una cosa a destacar sobre Santiago Giménez, desde que llegó Massimiliano Allegri al AC Milán, el Chaquito ha sido titular en casi todos sus partidos.

Por lo que puede que el ex de Cruz Azul no esté haciendo tan mal las cosas. En esta temporada, tiene un gol y una asistencia, aunque fueron en la Copa de Italia. Es su trabajo sin balón lo que le llena el ojo al DT.

Una leyenda del AC Milán acaba de soltar una bombita sobre Santiago Giménez

Después del partido entre el AC Milán y la Juventus de la Serie A, y que Santiago Giménez fue titular, Massimo Ambrosini habló sobre el mexicano.

"En Turín el mexicano hizo su mejor actuación de la temporada. Controló el partido, corrió mucho, estuvo cerca de marcar con un cabezazo y un remate desde fuera del área, además de provocar un penalti“, comentó Massimo Ambrosini.

Se debe decir que el Chaquito tuvo un tiro a puerta, un tiro bloqueado, un regate completado y provocó la pena máxima que después falló Pulisic.

Ambrosini perteneció a uno de los Milan más legendarios de la última época, mejor dicho, al último que conquistó todo. Fue campeón de Champions League en dos ocasiones, 4 veces de la Serie A y del Mundial de Clubes.

Athens, 23 May 2007 🏆7️⃣



Dida



Oddo Nesta Maldini ©️ Jankulovski



Gattuso Pirlo Ambrosini



Seedorf Kaká



Inzaghi ⚽⚽ #OnThisDay #SempreMilan pic.twitter.com/wD0rh6v1SF — AC Milan (@acmilan) May 23, 2023

Rabiot respalda a Santiago Giménez en el AC Milán

Santiago Giménez no solo tiene el apoyo de la leyenda del AC Milán, tiene lo tiene de sus compañeros como Adrien Rabiot.

El francés sabe que Santiago Giménez solo tiene que ajustar la puntería para alcanzar su mejor nivel. "Gimenez, a quien muchos critican, pero Santi es alguien que se entrega al 100% en los entrenamientos y en los partidos. Tiene la mentalidad adecuada, solo necesita ponerse en marcha”, comentó Adrien Rabiot.