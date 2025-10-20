Santiago Giménez está dando de qué hablar luego de que el DT del AC Milan, Massimiliano Allegri lo dejara en la banca en el partido contra la Fiorentina en la Serie A.

Luego de la victoria del AC Milan sobre la Fiorentina por un marcador de 2-1 a favor de los rossoneri, Massimiliano Allegri explicó por qué decidió dejar a Santiago Giménez con los suplentes, dejando que Rafael Leao fuera el referente de ataque.

Dicha situación fue favorable para el conjunto del Milan debido a que Leao terminó anotando doblete, uno de ellos de penal, provocado por Santiago Giménez, quien entró en el segundo tiempo del partido.

Massimiliano Allegri colocó a Santiago Giménez por encima de una leyenda italiana

Al término del partido, Christian Vieri, leyenda italiana y ahora comentarista, cuestionó a Massimiliano Allegri por dejar en la banca a Santiago Giménez en el partido del AC Milan vs Fiorentina.

“Cuando (Leao) tuvo a Giménez en la segunda mitad, sin duda tuvo más libertad de movimiento. Sin embargo, también puedes acostumbrarte a jugar sin delantero centro, porque esta noche Fofana, sobre todo en la segunda mitad, empezó a desbordar como mediocampista, y esa es una ventaja muy importante”, declaró Christian Vieri.

Ante ello, Massimiliano Allegri le respondió el cuestionamiento e ironizó sobre la situación de Santiago Giménez.

“Si te hubiera tenido en el banquillo, quizá habría puesto a Gimenez de titular (a Vieri, que le hizo la pregunta). Bromas aparte, si lo hubiera puesto de titular, no habría tenido a ningún otro delantero en el banquillo”, dijo entre risas el DT del AC Milan.

Una tarjeta amarilla adelantó el cambio por Santiago Giménez

El DT del AC Milan, Massimiliano Allegri, señaló que la tarjeta amarilla que recibió el lateral Zachary Athekame fue lo que provocó el cambio para meter a Santiago Giménez.

“Esperé el cambio porque había un córner, pero tras la tarjeta amarilla de Athekame, llamé inmediatamente a Gimenez. Tenía que leer el partido: tuve suerte y me salió bien. Lo importante era mantener el equilibrio”, agregó el entrenador del conjunto italiano.