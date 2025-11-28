El circuito Internacional de Losail fue testigo de la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1.

Oscar Piastri sorprendió a todos y obtuvo la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025.

El piloto australiano está peleando por el Campeonato de Pilotos y una victoria en la sprint lo haría acercarse al primer puesto que, de momento, ocupa Lando Norris.

Clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025
Con un tiempo de 1:20.055, Oscar Piastri se quedó con la pole position y arrancará en el primer puesto para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025.

George Russell, piloto de Mercedes, y Lando Norris, coequipero de Piastri, completaron el top 3 de la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025.

Una de las grandes sorpresas fue Fernando Alonso, quien desde la práctica libre había mostrado un gran rendimiento y logró colarse hasta la cuarta posición.

Entre las decepciones del día estuvo Lewis Hamilton que no pudo pasar ni de la SQ3 y largará desde la posición número 18.

Formula 1: ¿Cuál es la agenda del Gran Premio de Qatar 2025?

Tras la práctica libre y la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025, la acción en la pista continuará hasta mañana 29 de septiembre.

La carrera sprint y la clasificación para la carrera estelar captaran la atención de todos los aficionados de la Fórmula 1.

Posteriormente, la carrera se llevará a cabo el 10 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Agenda del Gran Premio de Qatar 2025:

  • Carrera Sprint: 29 de noviembre | 08:00 horas
  • Clasificación: 29 de noviembre | 12:00 horas
  • Carrera: 30 de noviembre | 10:00 horas