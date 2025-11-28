El circuito Internacional de Losail fue testigo de la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1.

Oscar Piastri sorprendió a todos y obtuvo la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025.

El piloto australiano está peleando por el Campeonato de Pilotos y una victoria en la sprint lo haría acercarse al primer puesto que, de momento, ocupa Lando Norris.

Clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025 (X: @F1)

Formula 1: ¿Cómo quedó la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025?

Con un tiempo de 1:20.055, Oscar Piastri se quedó con la pole position y arrancará en el primer puesto para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025.

George Russell, piloto de Mercedes, y Lando Norris, coequipero de Piastri, completaron el top 3 de la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025.

Una de las grandes sorpresas fue Fernando Alonso, quien desde la práctica libre había mostrado un gran rendimiento y logró colarse hasta la cuarta posición.

Entre las decepciones del día estuvo Lewis Hamilton que no pudo pasar ni de la SQ3 y largará desde la posición número 18.

Formula 1: ¿Cuál es la agenda del Gran Premio de Qatar 2025?

Tras la práctica libre y la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025, la acción en la pista continuará hasta mañana 29 de septiembre.

La carrera sprint y la clasificación para la carrera estelar captaran la atención de todos los aficionados de la Fórmula 1.

Posteriormente, la carrera se llevará a cabo el 10 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Agenda del Gran Premio de Qatar 2025: