El Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 llegó a su desenlace en el Circuito de Interlagos con una competencia llena de estrategia y velocidad.

Tras 71 vueltas intensas, el piloto que dominó la mayor parte de la carrera logró cruzar la línea de meta en primer lugar, consolidando una victoria clave en la Fórmula 1 que refuerza su posición en el Campeonato de Pilotos.

Sin embargo, la carrea no estuvo exenta de incidentes, pues la carrera tuvo que ser interrumpida por un par de choques que dejó a pilotos fuera de la contienda.

Fórmula 1: ¿Quién ganó la carrera en el Gran Premio de Brasil 2025?

Lando Norris cerró un fin de semana impecable con la victoria en el Gran Premio de Brasil 2025, tras liderar todas las sesiones desde las prácticas libres hasta la carrera.

Su desempeño le permite mantener el primer lugar en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, consolidando a McLaren como protagonista en la temporada.

El podio lo completaron Kimi Antonelli y Max Verstappen, quien largó desde el pitlane y se coló hasta los primeros puestos.

Ferrari sufrió un duro golpe con doble abandono, ya que Charles Leclerc y Lewis Hamilton no lograron terminar la carrera.

Gabriel Bortoleto también vivió un momento complicado al quedar fuera de su competencia en casa, mientras Norris celebraba un triunfo que reafirma su gran momento en la Fórmula 1.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo Gran Premio en la Fórmula 1?

El calendario de la Fórmula 1 continúa con el Gran Premio de Las Vegas, programado para el sábado 22 de noviembre del 2025.

La competencia se disputará sobre el trazado urbano de Las Vegas Strip Circuit, uno de los escenarios más llamativos de la temporada de la Fórmula 1.

Los equipos y pilotos se preparan para esta fecha que será la penúltima del calendario, mientras la lucha por el Campeonato de Pilotos se mantiene abierta.