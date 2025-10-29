Ha pasado casi un año desde que Checo Pérez cerró su ciclo con Red Bull, pero el piloto mexicano aún tiene algo que decir sobre su paso por la escudería en la que convivió con Max Verstappen.

En una reciente entrevista, Checo Pérez volvió a tocar uno de los temas más comentados de su etapa en Red Bull: el presunto favoritismo hacia Max Verstappen.

Sus palabras reavivaron la conversación sobre la dinámica interna del equipo que dominó la Fórmula 1 en los últimos años.

Fórmula 1: Checo Pérez lanza fuerte crítica a Red Bull por favoritismo hacia Max Verstappen

Checo Pérez volvió a encender el debate sobre el ambiente dentro de Red Bull al hablar abiertamente sobre lo que significa ser compañero de Max Verstappen.

En entrevista con Sky Sports, Checo Pérez explicó que ocupar ese puesto no es tan simple: “Es un lugar muy complicado. Obviamente, estar al lado de Max ya es muy difícil, pero estar con él en Red Bull es una cosa que la gente no entiende”, comentó.

“Básicamente es un trabajo complicadísimo para un piloto. No hay ningún piloto que pueda sobrevivir allí. Da igual que Hamilton o Leclerc estén al volante, todos estarían condenados”, afirmó.

Reconociendo también que comprende lo que viven quienes hoy ocupan ese asiento: “No me gusta criticar a los pilotos que están ahí, porque yo también estuve en esa posición. Sé exactamente por lo que están pasando”.

“Como piloto, es realmente difícil tener que pensar constantemente en cómo conducir. Tienes que adaptarte al estilo de conducción de Max. No es que el coche sea malo, pero su equilibrio es muy específico, y si no lo conduces como él, estás completamente perdido”, concluyó el mexicano.

Checo Pérez y Max Verstappen (MexSport Via Firo Sportphoto / MEXSPORT)

Checo Pérez cree que Max Verstappen puede ganar el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Durante un encuentro con medios previo al Gran Premio de México, Checo Pérez habló con naturalidad sobre el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Checo Pérez, ahora alejado de Red Bull, fue directo al ser cuestionado sobre quién considera que se llevará el título de pilotos este año.

“Yo creo que Max tiene muy buenas posibilidades. Sin duda es el piloto que más se lo merece”, señaló ante la prensa.