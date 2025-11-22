La F1 cada día gana más adeptos, pero no le harían daño algunos ajustes. No lo digo yo, lo dice ni más ni menos que Max Verstappen, quien propuso una nueva Fórmula 1 con menos carreras y más emociones.

De cara a la carrera en el GP de las Vegas, Max Verstappen participó en distintas entrevistas y una que llamó poderosamente la atención, fue en la que fue cuestionado sobre los cambios que le haría a la Fórmula 1.

Verstappen no tuvo empacho en responder y hasta propuso distintas adecuaciones para hacer la competencia más entretenida y con menor carga de trabajo para los pilotos.

La respuesta pronto se viralizó en redes sociales y fue objeto de distintas reacciones, desde los que apoyan las propuestas del piloto neerlandés, los que bromeaban y hasta los que lo postulan para presidente de la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

¿Qué cambios le haría Max Verstappen a la F1?

En el marco del GP de Las Vegas, Max Verstappen habló sobre los cambios que beneficiarían a la Fórmula 1. El neerlandés fue contundente y propuso menos carreras y hasta una sola práctica y una sola clasificación.

“Menos carreras, menos callejeros, sin sprints, fines de semana de dos días, una sola práctica y una sola clasificación”, señaló Max Verstappen.

Que cambiaría Verstappen sobre la F1 en cuanto a la actividad en pista:



-Menos carreras

-Menos callejeros

-Sin sprints

-Fines de semana de 2 días

-1 sola práctica

-1 sola clasificación



Coincido en todo.#F1 #LasVegasGP 🇺🇸



pic.twitter.com/tLqlBqNm96 — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) November 20, 2025

Lando Norris le roba la Pole Position a Max Verstappen

En un cierre de alarido, Lando Norris venció a Max Verstappen y se quedó con la Pole Position en el GP de Las Vegas.

GP Las Vegas:

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Isack Hadjar (Racing Bulls) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Alex Albon (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari)

¿Cuándo es la carrera en el GP de Las Vegas?

Max Verstappen y Lando Norris como grandes protagonistas, se llevará a cabo la carrera en el GP de Las Vegas.

La carrera en el GP de Las Vegas será hoy sábado 22 de noviembre en el circuito de Las Vegas Street Circuit a las 10:00 p.m. (tiempo del centro de México).