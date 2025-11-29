Este sábado 29 de noviembre, los aficionados de la Fórmula 1 pudieron disfrutar de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025.

Oscar Piastri fue el protagonista de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025 pues logró ganarla y sumar puntos importantes en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

De esta manera, el piloto australiano volvió a subir a lo más alto del podio tras varios meses sin poder hacerlo.

Resultados de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025 (X: @f1)

Formula 1: ¿Quién ganó la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025?

Oscar Piastri logró capitalizar la pole position y fue el ganador de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1.

El podio fue completado por George Russell y Lando Norris, quienes lograron mantener las posiciones con las que habían arrancado en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025.

Max Verstappen, quien también está peleando por el Campeonato de Pilotos, se quedó con el cuarto lugar y fue seguido por su coequipero Yuki Tsunoda.

Los siguientes lugares fueron ocupados por Kimi Antonelli, quien recibió una penalidad al finalizar la carrera, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

El resto de la parrilla se quedó sin sumar puntos y se tendrán que preparar para lo que sigue en el fin de semana.

Formula 1: ¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025?

La carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025 ha movido un poco los números en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Con la victoria de Oscar Piastri, el australiano logró sumar 8 puntos y desempató con Max Verstappen, quien solo pudo aumentar 5 unidades.

Sin embargo, el primer puesto sigue siendo ocupado por Lando Norris que en esta sesión sumó 6 puntos a su cuenta.