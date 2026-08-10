Chicago Fire vs Santos continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este domingo 9 de agosto y una vez más la MLS se impuso.

La Leagues Cup 2026 abrió el telón, donde el Chicago Fire vs Santos terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Chicago Fire 3-1 Santos.

Chicago Fire vs Santos: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Chicago Fire vs Santos de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con victoria para los estadounidenses por marcador de 3-1.

El triunfo puso a Chicago Fire muy cerca de la siguiente ronda al acumular su segunda victoria en el certamen, mientras que Santos queda eliminado por el par de descalabros acumulados.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 2 Chicago Fire vs Santos:

Minuto 20: Gol de Ezequiel Bullaude (Santos)

Minuto 72: Gol de Philip Zinckernagel (Chicago Fire)

Minuto 90: Gol de Robin Lod (Chicago Fire)

Minuto 93: Gol de Robert Lewandowski (Chicago Fire)

¿Contra quién vuelven a jugar Chicago Fire y Santos en la Leagues Cup?

Chicago Fire disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a Cruz Azul.

Santos, por su parte, enfrentará al Philadelphia con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.