Philadelphia vs Necaxa continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este domingo 9 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Philadelphia vs Necaxa terminó a favor del equipo de la MLS por 3-1.

Marcador: Philadelphia 3-1 Necaxa.

Philadelphia vs Necaxa: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Philadelphia vs Necaxa de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 2 Philadelphia vs Necaxa:

Minuto 3: Gol de Nathan Harriel

Minuto 12: Gol de Bruno Damiani

Minuto 53: Gol de Cavan Sullivan

Minuto 79: Gol de Matias Espindola

¿Contra quién vuelven a jugar Philadelphia y Necaxa en la Leagues Cup?

Philadelphia disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a Santos.

Necaxa, por su parte, enfrentará al New York City FC con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.