Austin FC vs Puebla continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 correspondiente a este domingo 9 de agosto.

La Leagues Cup 2026 continuó con el Austin FC vs Puebla, partido que terminó a favor del equipo de la MLS, el común dominador de esta jornada dominical.

Marcador: Austin FC 3-0 Puebla.

Austin FC vs Puebla: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Austin FC vs Puebla de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-0.

La escuadra de la MLS, sobre todo Myrto Uzini, se ensañó con el Puebla de la Liga MX.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 2 Austin FC vs Puebla:

Minuto 4: Gol de Myrto Uzini (Austin FC)

Minuto 7: Gol de Myrto Uzini (Austin FC)

Minuto 34: Gol de Myrto Uzini (Austin FC)

¿Contra quién vuelven a jugar Austin FC y Puebla en la Leagues Cup?

Austin FC disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a América.

Puebla, por su parte, enfrentará al San Diego FC con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.