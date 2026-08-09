Seattle Sounders vs Querétaro iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este domingo 9 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Seattle Sounders vs Querétaro terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Seattle Sounders 3-0 Querétaro.

Seattle Sounders vs Querétaro: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Seattle Sounders vs Querétaro de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 2 Seattle Sounders vs Querétaro:

Minuto 4: Gol de Gómez (Seattle Sounders)

Minuto 41: Gol de Danny Musovski (Seattle Sounders)

Minuto 68: Gol de Rusnak (Seattle Sounders)

¿Contra quién vuelven a jugar Seattle Sounders y Querétaro en la Leagues Cup?

Seattle Sounders disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Chivas.

Querétaro, por su parte, enfrentará al LAFC con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.