América vs Portland Timbers se enfrentaron en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 llevada a cabo este domingo 9 de agosto.

La Leagues Cup 2026 tuvo un gran platillo con el América vs Portland Timbers, y es que las Águilas se despacharon con tres goles.

Marcador: América 3-1 Portland Timbers.

América vs Portland Timbers: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido América vs Portland Timbers de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de Liga MX dio la cara por los mexicanos al ganar por 3-1

La nota la dio el colombiano Óscar Perea, quien hizo el tercer gol del América en lo que fue su partido de debut.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 2 América vs Portland Timbers:

Minuto 6: Gol de Brian Rodríguez (América)

Minuto 20: Gol de Kristoffer Velde (Portland)

Minuto 63: Gol de Isaías Violante (América)

Minuto 88: Gol de Óscar Perea (América)

¿Contra quién vuelven a jugar América y Portland Timbers en la Leagues Cup?

América, que sumo seis puntos al llegar a su segundoa victoria, disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a Austin FC.

Portland Timbers, por su parte, enfrentará al Tijuana con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.