Tigres vs Vancouver se miden la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la Liga MX. Conoce las posibles alineaciones.

Tigres suma 4 puntos y busca meterse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que el Vancouver ya está eliminado.

Tigres vs Vancouver: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Tigres vs Vancouver es 2-0 para el equipo de la Liga MX.

Pronóstico: Tigres 2-0 Vancouver

Tigres vs Vancouver: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Tigres vs Vancouver se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Garza, Joaquim, Franco y Reyes

Mediocampistas: Gorriarán, Araujo, Lainez, Brunetta y Herrera

Delantero: Rodrigo Aguirre

Tigres se impuso a Minnesota en penales en la Leagues Cup 2026. (Rob Gray / IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Vancouver

Portero: Bohemer

Defensas: Ocampo, Priso, Blackmon y Jhonson

Mediocampistas: Ngando, Badwal, Sabbi y Müller

Delanteros: Selemani y White

Tigres vs Vancouver: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Tigres vs Vancouver se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 20:00 horas por Apple TV e Imagen TV.