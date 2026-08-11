Tigres vs Vancouver se miden la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la Liga MX. Conoce las posibles alineaciones.
Tigres suma 4 puntos y busca meterse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que el Vancouver ya está eliminado.
Tigres vs Vancouver: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Tigres vs Vancouver es 2-0 para el equipo de la Liga MX.
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Pronóstico: Tigres 2-0 Vancouver
Tigres vs Vancouver: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Tigres vs Vancouver se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Tigres
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Cincinnati vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
- Portero: Guzmán
- Defensas: Garza, Joaquim, Franco y Reyes
- Mediocampistas: Gorriarán, Araujo, Lainez, Brunetta y Herrera
- Delantero: Rodrigo Aguirre
Vancouver
- Portero: Bohemer
- Defensas: Ocampo, Priso, Blackmon y Jhonson
- Mediocampistas: Ngando, Badwal, Sabbi y Müller
- Delanteros: Selemani y White
Tigres vs Vancouver: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Tigres vs Vancouver se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 20:00 horas por Apple TV e Imagen TV.
- Partido: Tigres vs Vancouver
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV